Athletic Club de Bilbao empieza a hacer ruido en España respecto a su futuro. El próximo 24 de junio se realizarán las elecciones presidenciales en el club donde un candidato, Iñaki Arechabaleta, promete una verdadera revolución para el primer equipo con la vuelta de Marcelo Bielsa al banquillo.

'El Loco' dejó un grato recuerdo en Bilbao durante su paso entre 2011 y 2013, donde llevó al conjunto 'rojiblanco' a la final de la UEFA Europa League 2011-12 (que terminó perdiendo ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone). Ahora, podría efectuar un regreso histórico de la mano de Arechabaleta, si es que éste gana las elecciones presidenciales, según reveló El Correo.

No sería la única revolución que se podría producir en Lezama. De hecho, Arechabaleta planea hacer un fichaje de renombre, según ha dicho en reiteradas apariciones públicas. Y el nombre elegido, según reporta el diario AS, sería el de Antoine Griezmann, jugador que gusta a Marcelo Bielsa y por quien pediría su llegada una vez asuma el cargo de entrenador del Athletic de Bilbao.

'El Loco' supo pedir por la llegada de Griezmann durante su anterior etapa en Bilbao. Se lo hizo saber a Josu Urrutia cuando el francés estaba en el clásico rival del Athletic, Real Sociedad. Sin embargo, su llegada no se pudo cerrar. No obstante, ahora la oportunidad crece, aunque el candidato a presidente quiere llevar todo con calma. "Hay tratos realizados y avanzados, no realizados", dijo.

Antoine Griezmann tiene contrato vigente con Atlético de Madrid. Entrará en su segundo año de la cesión que firmó con el club 'colchonero' tras su salida de Barcelona. De todas maneras, en el Wanda Metropolitano deberán pagar una cifra de 40 millones de euros por la compra obligatoria del francés en caso de que complete el 50 por ciento de los minutos durante estas dos temporadas.

Los jugadores que podrían llegar al Athletic con Bielsa

Al nombre de Griezmann, AS reporta que hay otros futbolistas que interesan a Iñaki Arechabaleta. Jon Moncayola del Osasuna y Hugo Guillamón del Valencia son dos de los nombres por los que ya han hablado. El gran sueño es Ander Herrera, aunque su fichaje estaría descartado debido a que quiere seguir en PSG.