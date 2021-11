Tras haber sido presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo Culé, Dani Alves continúa su preparación física para un mes de enero donde recién el nuevo número 8 podrá hacer su debut oficial con el plantel profesional. A sus 38 años y en medio de una importante inactividad, ¿Dónde jugará el de Bahía para Xavi Hernández en Barcelona?



“Yo no nací para ser segundo. Siempre quiero ser el primero. Yo vengo a pelear, no vengo aquí para pasar el tiempo en Barcelona. Voy a pelear. Haré lo que siempre he hecho. Intentaré estar a un gran nivel como siempre y como he demostrado en los Juegos Olímpicos”, dejaba en claro horas atrás sobre si venía para sumar desde el banco o no.

El brasileño ha recorrido un largo camino a nivel posicional desde que abandonase el Camp Nou rumbo a Turín en verano de 2016. Extremo, volante, media punta e incluso de 5 ha llegado a jugar un Dani Alves que si bien no contará con la energía de un pibe de 20 años, mantiene la calidad que siempre le hizo destacar en cualquier puesto.

¿Dónde debe jugar?

El fútbol no para de evolucionar y cada vez más nos encontramos con un deporte donde se corre mucho y si piensa poco. Teniendo en cuenta la velocidad que tendría que enfrentar por banda en la última línea, parece descabellado pensar en Alves como ese lateral que haga carreras de 50 o 60 metros durante los 90 minutos.

Otra cosa seria verle de extremo, donde con un lateral por derecha que pueda ahorrarle distancias la calidad del brasileño serviría para ese juego de posesión y profundidad que tanto pretende Xavi. Incluso en los tiempos de Guardiola lo pudimos ver al ahí al de Bahía, quien más que nunca tendrá que ser un guardián de la pelota para los Culés.

¿Y en el medio? Podría ocurrir, pero no en la primera línea. Sergio Busquets y sus 33 años ya sufren el paso del tiempo y el tener que competir con volantes con una potencia y velocidad superior a la suya. Si pensamos en un Dani Alves en la medular, tendrá que ser sin dudas en una línea de 3 donde el brasileño sea el más adelantado. ¿Dónde lo pondrías?