Cristiano Ronaldo empieza a convertirse en uno de los protagonistas del mercado de verano. Es que el portugués ya ha manifestado sus intenciones de salir de Manchester United y se ha ofrecido a varios equipos europeos con la intención de jugar la Champions League. Por el momento, no hay equipo que esté dispuesto a afrontar su fichaje, pero el crack parece bajar sus pretensiones.

CR7 ha sido blanco de varias críticas en la última temporada, siendo acusado también del mal desempeño de Manchester United bajo las conducciones de Ole Gunnar Solskjaer y Ralf Rangnick. Pese a ello, tuvo una temporada aceptable con 24 goles en 38 partidos, mostrando su gran vigencia, pese a tener ya 37 años. Sin embargo, ante la no clasificación a la Champions, quiere cambiar de aires.

Ante esto, el salario que percibe actualmente Cristiano Ronaldo, que data de unos 30 millones de euros netos anuales, puede ser un inconveniente para los equipos interesados en su fichaje, aunque en las últimas horas, esto parece quedar descartado. Es que, según informa CBS, el 'Bicho' está dispuesto a rebajar significativamente su sueldo, más en concreto, hasta un 30 por ciento menos. Jorge Mendes, su agente, se lo habría hecho saber a estos equipos.

Atlético de Madrid es el conjunto mejor posicionado para hacerse con los servicios de la estrella lusa. Sin embargo, aún no posee la capacidad financiera para llevarlo a cabo, debido a que deberá desprenderse de ciertos futbolistas para poder hacerlo. La noticia del posible recorte de salario que está dispuesto a aceptar el crack podría beneficiarlos.

De todas maneras, las intenciones de Manchester United chocan con la de Cristiano. El conjunto de Old Trafford no quiere perder a su estrella y no lo ha puesto en venta. Se espera que haya una reunión entre el jugador y el nuevo entrenador Erik ten Hag con el fin de poder convencerlo definitivamente para que se resista a la idea de salir. Se vienen días movidos respecto al futuro del portugués.