El caso por presunta extorsión a Mathieu Valbuena continúa en Francia. Las autoridades estudian a todas las partes implicadas en un juicio que sacudió los cimientos de la campeona del mundo años atrás y que afronta su fase final. A cada vez menos de que se conozca la sentencia, ¿Puede dejar esta por fuera de la selección francesa a Karim Benzema?

El delantero del Real Madrid vio como aquel escándalo le sacó de Le Bleus por varias temporadas. El escarnio popular en la Galia fue el máximo posible, llevado a Didier Deschamps a tomar una dura decisión en cuanto al jugador que regresase para pasada Eurocopa de Naciones de 2020.

Desde Francia consultaron al presidente de la federación de fútbol sobre las consecuencias que tendrá la sentencia que emitirá el Tribunal de Versalles tarde o temprano. Se preguntan en Le Parisien si dicho anuncio puede suponer el adiós definitivo de Karim Benzema si es que el delantero de 33 años acaba siendo encontrado culpable.

Noel Le Graet respondió al medio de la capital francesa: "¿Sancionar a Benzema sin la selección? No. El seleccionador será siempre responsable de sus convocatorias y no será excluido por una posible sanción judicial. Incluso si recibe una prisión condicional como pena, tiene el derecho a hacer una apelación. Entonces su convocatoria o no en los próximos meses no estará ligada al proceso judicial".

En manos de Deschamps

"Nunca intervendré para decir que no aceptamos a Benzema en la selección. Después de ello, depende de Deschamps considerar si, desde el punto de vista deportivo, está en condiciones de ir convocado", respondía el presidente a su entrevista en Le Parisien que ya recorre todo el viejo continente.

Con 33 goles en 92 partidos y un título de UEFA Nations League para la mayor, Karim Benzema ya sabe que su puesto en la selección francesa no corre peligro gracias al caso Valbuena. Será únicamente Didier Deschamps quien decidirá en caso que de que la justicia le encuentre culpable, si el delantero de Real Madrid se encuentra en condiciones o no de seguir siendo futbolista de Le Bleus.