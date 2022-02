El mediocampista de Leeds United, Kalvin Phillips, agradeció a Marcelo Bielsa por el impacto que ha tenido en su carrera luego de ser despedido del Leeds United tras tres años en el club.

Marcelo Bielsa ha transformado al jugador a sus 26 años en uno de los mejores mediocampistas de la Premier League. El mismo jugador afirma que creció mucho al mando de Bielsa, se ha establecido incluso como una pieza inamovible de la selección de Inglaterra y se ha transformado en una de las estrellas de la Premier League. Phillips fue uno de los jugadores más importantes en la pasada Euro para los ingleses.

El mensaje del jugador en su despedida deja en claro que el paso de Bielsa no fue uno más, no se va un entrenador más del club: "Gracias Marcelo por todo lo que has hecho por mí. Viste en mí lo que ni siquiera vi en mí mismo. Me ayudaste a crecer como jugador, pero lo más importante como persona. Te deseo todo lo mejor en tu próximo capítulo.".

Pero no solo ahí, la emoción de Phillips lo hizo hasta escribir en español: "Gracias marcelo. Vamos Leeds Carajo!!", recordando aquel inolvidable abrazo del crack inglés y el rosarino, en el que Bielsa terminaba con un "Vamos Kalvin Carajo".

En esta temporada, Kalvin ha pasado mucho tiempo lesionado y fue uno de los factores para las grandes caídas que tuvo el equipo de Bielsa, sufrió una rotura muscular el 12 de diciembre de 2021 y se estima que volverá en marzo a la actividad.