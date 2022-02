La situación de Paulo Dybala en Juventus comienza a ser de mayor interés para otros equipos. El argentino sigue sin renovar con el conjunto de Turín y las negociaciones no van por buen camino, por lo que no se descarta que pueda emprender el rumbo de salida a final de temporada. En el camino ahora aparece Barcelona, que está dispuesto a recibirlo si no logra renovar con la 'Vecchia Signora'.

Según informa Il Corriere dello Sport, la lista de pretendientes por Paulo Dybala se agranda con el interés de Barcelona por sus servicios. Al equipo 'culé' le interesa la llegada del 'crack' cordobés siempre y cuando no renueve su vínculo con Juventus y pueda llegar en calidad de agente libre.

Barcelona trata de aprovechar las oportunidades de mercado que puedan surgir. Debido a su delicada situación económica no puede hacer grandes inversiones, por lo que la chance de contar con 'La Joya' a coste cero es una chance que no quieren desperdiciar. Aunque, para que esto ocurra, también debería haber un guiño del jugador, quien deberá rebajarse su sueldo si es que quiere llegar al Camp Nou.

Y el Barça tampoco será el único equipo que pretenda a Dybala. Según el citado medio, el agente del jugador ya lo ha ofrecido a los seis grandes de la Premier League: Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Chelsea y Arsenal; mientras que PSG e Inter de Milán también habrían contactado al representante. Así empieza una guerra por el cordobés que será interesante en los próximos meses.

Hasta el momento, Dybala sigue sin renovar en Juventus, luego de que las últimas negociaciones para su renovación fracasaron. Según algunas informaciones de Argentina, esto se debe a que el club turinés cambió las condiciones de contrato (antes le había ofrecido 8 millones de euros por temporada en un contrato de cinco años) y esto habría hecho que el jugador no ponga la firma. Así nace la oportunidad para estos grandes de Europa de aprovecharlo.