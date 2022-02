El futbolista venezolano, Eric Ramírez inicia una nueva etapa en su carrera con su llegada a Real Sporting de Gijón. El jugador de La Vinotinto llega a España en condición de préstamo por parte de Dinamo Kiev. Sin embargo, su esposa no logró salir de Ucrania previo al conflicto bélico con Rusia estando en condición de parto.

Lo que ha vivido Eric Ramírez en los últimos días ha sido un verdadero calvario. El jugador de la Selección de Venezuela ha iniciado esta nueva etapa en el fútbol español mientras su esposa daba a luz sola en pleno ataque de las fuerzas rusas a las principales ciudades de Ucrania.

La primera hija del atacante nació este 26 de febrero en la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Todo esto en medio de los bombardeos del ejército ruso. Ahora el jugador busca la manera de sacar a su familia del país bajo ataque, con ayuda de su nuevo club y de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Eric Ramírez explicó su situación

A pesar de su complicada situación familiar, Ramírez no ha parado su actividad futbolística y declaró ante el canal oficial de Sporting tras el partido de este domingo. "La madre y la niña están bien, tranquilas, en el sótano del hospital, que es bastante seguro dentro de lo que cabe. Hace tres días sí se escuchaban las explosiones, pero ahora está todo en calma, me dicen. Ojalá lleguen a un acuerdo y pare todo esto. Yo contento de que mi hija haya nacido sin problemas, aunque verla por una pantalla y no poder abrazarla es bastante triste".

"Estoy tratando de tramitar lo más rápido posible su salida a cualquier país cercano. La opción más viable parece que es ir a Polonia en coche porque en avión, imposible y, a partir de ahí, viajar a España o Venezuela. La clave es dejar atrás Ucrania. He recibido mucha ayuda del Sporting, de mi selección y de la federación. Con tantas personas detrás, tengo mucha fe en que pronto podré sacarlas de ahí" añadió Eric Ramírez.