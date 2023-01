Sin hacer mucho ruido y con la convicción que entregan los buenos resultados de cada fin de semana, Erik Ten Hag continúa levantando a un Manchester United donde se toman decisiones de peso en relación con el futuro de una plantilla y fichajes que a partir de este momento se acobijarán bajo la ‘Regla Cristiano Ronaldo’. Los Red Devils, claros en cuanto a los próximos pasos para levantar el club.

La victoria ante Pep Guardiola y compañía sirve como el mejor ejemplo para entender lo que viene consiguiendo el entrenador neerlandés al frente de un equipo que se encuentra en puestos de UEFA Champions League, que se siente invencible en estos momentos y que no duda en relación con los cambios de nombres que llegarán más pronto que tarde. Medios como The Telegraph o AS explican como se manejará ahora una entidad que pisará fuerte en el mercado de fichajes.

9 triunfos seguidos acumulan hasta aquí los hombres de Ten Hag en todas las competencias, donde clubes como Manchester City, Arsenal o Liverpool ya han hincado rodilla ante un equipo que liderado por Marcus Rashford en ataque y por Carlos Henrique Casemiro en el medio, tiene todavía trabajo de sobra en sus oficinas. El nuevo United que viene en camino se hará desde la viabilidad económica, desde fichajes de equipo y no de figuras que se pongan por encima del DT. El caso CR7 cambió todo.

Una ‘regla’ anti estrellas

La salida del luso supuso un huracán sin precedentes a corto plazo por Old Trafford, donde The Telegraph sigue hablando de intereses por encontrar un nuevo dueño. Mientras dicho hecho llega a buen puerto, por Manchester United acuerdan los montos máximos que podrá cobrar un jugador cuando renueve o fiche por los Red Devils.

Ningún futbolista podrá recibir más de 18 millones de euros anuales en una clara medida del club de Old Trafford por proteger su economía y vestuario. Rashford, con quien se tienen charlas para prolongar su contrato más allá del 2024 (gana 12 millones), tiene techo a la hora de plantear sus intenciones. Dicha regla también afecta a David De Gea, quien recibe cerca de 20 millones de euros y tendrá que bajarse a dicha suma para continuar en los Red Devils.

Mientras tanto se habla sobre nombres como Benjamín Sesko, Victor Osimhen o Hary Kane para el verano, Manchester United activa la ‘Regla Cristiano Ronaldo’ o mejor dicho, no pagar más de 338.00 euros semanales a quienes integren la plantilla de un Erik Ten Hag con más poder que nunca en un equipo que no pierde desde 6 de noviembre. El camino a volver a ser grande, más que claro.