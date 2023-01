Tras el receso por el Mundial de Qatar 2022, Manchester United parece haberse sacado un peso de encima con la rescisión del contrato de Cristiano Ronaldo. Desde entonces, los comandados por Erik ten Hag están cursando una espectacular racha.

En sus cuatro partidos oficiales desde la Copa del Mundo, los Diablos Rojos consiguieron cuatro triunfos, sin recibir goles en ninguno de aquellos encuentros. Actualmente, se encuentran entre el pelotón de escoltas de Arsenal en la Premier League y sueñan con mantener la racha para acercarse a los Gunners.

Mientras tanto, Ten Hag tenía un asunto importante por resolver, aprovechando el inicio del mercado invernal. Es que Newcastle optó por terminar la cesión de Martin Dúbravka y por eso Manchester United se quedó solo con dos arqueros de experiencia: David De Gea y el veterano Tom Heaton.

El propio entrenador neerlandés confirmó este jueves que Jack Butland llega a préstamo desde Crystal Palace para convertirse en el sustitudo del español. En declaraciones compartidas por As, Ten Hag dejó en claro que De Gea es el títular y explicó por qué fue a buscar a otro arquero.

"Estoy muy contento con David. Está claro que es nuestro número 1, tiene grandes actuaciones pero podríamos tener problemas si le pasa algo, y hay que estar preparado y evitar problemas. El año pasado se me lesionaron tres porteros en el Ajax, y no quieres estar jugándote títulos y tener que confiar en un portero joven. No puedes, mataría tu temporada. Por eso tenemos que estar preparados", comentó el DT.