¿A quién no le gustaría ver a Erling Haaland bazo del brazo de Pep Guardiola? Pues aunque cuesta creerlo existen hasta leyendas del Manchester City quienes recomiendan al 9 del Borussia Dortmund elegir al Real Madrid por encima de un conjunto Skyblues donde aseguran que el delantero noruego no encajaría.

Solo existen dos equipos que puedan asumir los casi 300 millones de euros que supondrá hacerse con Erling Haaland por las próximas 5 temporadas. Liverpool se retiró públicamente de la puja, Barcelona no cuenta con ese dinero ahora mismo y solo potencias económicas como Manchester City o Real Madrid pueden completar un fichaje que marcará un nuevo pico en los récords que puede significar el paso de un futbolista de un equipo a otro.

Si bien existen distintos beneficios de fichar por cada una de las partes, el factor entrenador parece ser una de las más importantes. Pep Guardiola y Carlo Ancelotti esperan por un Haaland al que Didi Hamann, leyenda de Manchester City a principios de siglo, recomienda marcharse al Bernabéu gracias a el entrenador catalán.

¿Incompatibles?

El alemán charló con Tribal Football y analizó el devenir de una operación donde ve más intenciones del club que del propio Pep por quedarse con el ariete. En medio de los rumores de la posible llegada del catalán a Brasil en verano del 2023, Hamann entiende el fichaje de Haaland como un deseo directo de los Emiratos Árabes Unidos y no como el futbolista elegido por Guardiola para completar un plantel de ensueño.

"Tiene un delantero centro en este momento que es Jesús, y realmente no juega allí cuando está en el campo…Guardiola parece reacio a jugar de delantero centro por el medio, así que no veo a Haaland yendo al City…No creo que Guardiola esté interesado en los delanteros centrales en su sistema y no va a cambiar ahora, eso es un hecho. Le ha funcionado toda su carrera, sé que no gana la Champions desde el Barcelona , pero sigue teniendo mucho éxito”, fueron las palabras de Hamann que más de uno relaciona con lo ocurrido con Zlatan Ibrahimovic en el Camp Nou. ¿Tiene razón el ex citizen?