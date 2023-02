El Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández y el Manchester United de Erik ten Hag chocan este jueves 16 de febrero a las 18:45 horas de España en el Camp Nou, por la ida de la fase preliminar a los Octavos de Final de la Europa League 2022/2023 (la vuelta se llevará a cabo el jueves 23 del mismo mes a las 20 de Inglaterra en el Old Trafford).

Para tal compromiso, el cual será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani, el elenco blaugrana cuenta con una importante ventaja respecto a su rival, que si la sabe aprovechar puede obtener el margen necesario para que en el segundo cotejo en terreno británico no peligre su boleto a la siguiente instancia de la competencia internacional.

Se trata del excesivo número de bajas que padece el Manchester United de Erik ten Hag. En total son siete los futbolistas que no estarán a disposición para el juego con el FC Barcelona: Anthony Martial, Antony, Scott McTominay, Christian Eriksen y Donny van de Beek por diferentes molestias físicas, y los sancionados Lisandro Martínez y Marcel Sabitzer.

¿Cuándo juegan Barcelona y Manchester United para la Europa League?

FC Barcelona vs. Manchester United es uno de los cruces correspondientes a la fase preliminar de la Europa League 2022/2023. El primero de los encuentros se llevará a cabo este jueves 16 de febrero desde las 18:45 horas de España en el Estadio Camp Nou. El vencedor de la llave se adjudicará el pase a los Octavos de Final.

Además del duelo que protagonizarán los culés y The Red Devils, también chocarán: Juventus vs. Nantes, Sporting de Lisboa frente a FC Midtjylland, Shajtar Donetsk contra Stade Rennes, Ajax vs. Unión Berlín, Bayer Leverkusen ante Mónaco, Sevilla vs. PSV Eindhoven y Salzburgo frente a Roma.