Ex campeón de Champions con Inter se retira a los 31 años: "Ya no tengo rodillas"

La carrera del futbolista suele tener sus vaivenes. La gloria puede ser tan efímera que al siguiente día todo es diferente. Y es el caso de un reconocido lateral, que supo jugar en la Selección de Italia y que destacó en Inter donde levantó la UEFA Champions League de la mano de Jose Mourinho. En las últimas horas, anunció su retiro profesional a los 31 años.

Para Davide Santon ha sido la decisión más difícil y sin quererlo ha decidido ponerle punto final a su carrera. Las lesiones lo han puesto fuera de los terrenos de juego y, pese a haber tenido ofertas para continuar, para no sufrir por el dolor ha tomado esta decisión.

En una entrevista con Tuttomercato, anunció su retiro profesional debido a las constantes lesiones, sobre todo en su rodilla, la cual ha pasado por el quirófano en tres oportunidades. "Mi cuerpo ya no aguanta más, ya no tengo rodillas, así que tengo que colgar las botas. No es que no haya tenido ofertas, pero ya ni siquiera puedo pasar los exámenes médicos. Me arriesgué a jugar un partido y tener que parar los siguientes cinco", reveló con dolor Santon.

En Roma, su último club, su situación se complicó considerablemente. Incluso llegaron a acusarlo de "robar" al club de la capital italiana debido a que no buscaba otro equipo, pero es que las lesiones no le permitían siquiera pasar las pruebas médicas. "Me dijeron ‘estás robando a la Roma’. Imagínate: con el club estábamos dispuestos a rescindir el contrato, el problema es que no pude pasar los reconocimientos en otro club", explicó.

"En el primer año que estuve fuera de la plantilla, pasé un chequeo tras otro pero no hubo nada que hacer: la única alternativa era arriesgarme a tener una prótesis. Todavía puedo caminar , pero un jugador profesional necesita algo más", añadió.

Davide Santon le pone punto final a su carrera profesional debido a sus lesiones de rodilla. Con 31 años pasó por Inter de Milán, Cesena, Newcastle y Roma. Debutó con los 'nerazzurri' de la mano de Jose Mourinho en 2009 y alcanzó la gloria con el título de la Champions League en 2010. Precisamente, el portugués fue su último entrenador en Roma. Se despide tras 293 partidos jugados a nivel clubes y ocho con el seleccionado 'azzurro'.