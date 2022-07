El culebrón sobre el futuro de Frenkie de Jong va entrando en etapas definitivas. FC Barcelona tiene claro que es el futbolista a vender y estaría cerca de llegar a un acuerdo con Manchester United para su salida. Sin embargo, a los 'Diablos Rojos' le sale un rival de la Premier League por los servicios del mediocampista neerlandés.

Según ha revelado el periodista Fabrizio Romano, el United estaría cerca de llegar a un entendimiento con el Barça por los servicios de Frenkie de Jong a cambio de una cifra de 65 millones de euros asegurados. Lo que se está discutiendo por estos momentos es la estructura de los 20 millones de euros en calidad de variables, lo que haría un negocio de 85 millones de euros, tal como pretendían desde el Camp Nou.

Al acuerdo entre clubes le faltaría la disposición del jugador, que ya no estaría tan en desacuerdo en su marcha. Según apuntó The Athletic, Manchester United ya está negociando con el agente del neerlandés, Ali Dursun, para definir las condiciones del contrato que tendrá en Old Trafford. Pese a que el deseo de de Jong era permanecer en el Barça, tal parece que ha dado el visto bueno para llegar a los 'Diablos Rojos'.

Chelsea se mete y quiere a Frenkie de Jong

Pero al acuerdo casi inminente entre Frenkie de Jong, Barcelona y Manchester United, le aparece un nuevo protagonista. The Guardian asegura que Chelsea está interesado en los servicios del mediocampista de 25 años. Si bien el objetivo principal de los 'Blues' es el fichaje de Declan Rice, la segunda opción y más factibles sería el internacional neerlandés.

El nuevo dueño de Chelsea, Todd Boehly, comanda las negociaciones por los distintos jugadores que pretende como Raphinha y Koundé, casualmente objetivos en común con Barcelona, entre otros. Quiere darle al equipo de Stamford Bridge un salto de calidad con fichajes de lujo. Sin embargo, Manchester United acelera para tener finalmente al refuerzo que tanto ha pedido Erik ten Hag para la reestructuración de su equipo.