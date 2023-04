El cierre de la jornada del miércoles 19 de abril, en la que se dio la Asamblea Extraordinaria de LaLiga en la cual se reunieron gran parte de los directivos de los clubes de la primera y segunda categoría de fútbol español, dejó la impresión que, más allá de toda aspereza, Javier Tebas había mostrado su voluntad para que el Fútbol Club Barcelona recupere a Lionel Messi.

Incluso, en la conferencia de prensa, la autoridad máxima de la entidad deslizó que la institución blaugrana tiene posibilidades para concretar la vuelta del argentino. Sin embargo, aclaró que no decretará ningún cambio en el fair play financiero para otorgarle a Joan Laporta y compañía mayores flexibilidades en función de lanzarse a la negociación con el actual número 30 del PSG.

Hasta ahí, señales de lo que podría ser una tregua entre tantos misiles impulsados de un lado y del otro por el plan de la Superliga y las filtraciones de los vínculos del Fútbol Club Barcelona con José María Enríquez Negreira en parte del proceso en el que cumplió tareas como vicepresidente del Comité Técnico Árbitral perteneciente a la Real Federación Española de Fútbol.

Pero la paz no duró muchas horas. Ya este jueves 20 de abril, en una entrevista con RAC1, el vicepresidente del equipo de la Ciudad Condal, Juli Guiu, dijo que Javier Tebas ''sería muy burro'' en el caso de que no los ayude para que se termine ''produciendo'' el acuerdo con Lionel Messi (la intención es abrocharlo por las próximas dos temporadas).

Por otro lado, el directivo catalán colocó paños fríos a la ansiedad de la afición del Barca: "Sería una buena noticia, no con las cifras que han salido publicadas, pero sería una grandísima noticia. Sigue siendo el futbolista número uno del mundo, sin ninguna duda. Haaland no tiene el tirón que tiene Messi. Es evidente que su regreso sería positivo en el mundo del marketing, pero eso no quiere decir que vaya a volver".