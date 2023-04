Otro día que pasa y Lionel Messi no firmó su renovación con el París Saint-Germain, la cual los franceses esperaban que se diera apenas regresado el futbolista de su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Es decir, si a esta altura, cuando ya pasaron casi cinco meses, no llegó el acuerdo, lo más probable es que definitivamente las partes no se arrimen para la extensión del vínculo.

Y a medida que la posibilidad de que el argentino se despida del PSG crece, proporcionalmente aumentan las chances de volver a verlo con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, aunque es cierto que en este momento la institución catalana afronta problemas que no lo dejan poner el foco en este asunto, como las acusaciones por el Caso Negreira, el Fair Play Financiero y sus disputas al respecto con LaLiga, Real Madrid y la UEFA.

Sin embargo, aparentemente, el Blaugrana, internamente, ya va haciendo espacio, en todo sentido, para el regreso de Lionel Messi. De tal modo que el periódico Sport publicó este martes 18 de abril, que el plantel principal, probablemente inquieto por las versiones que van y vienen, habría recibido una señal en dirección positiva.

En otras palabras, la dirigencia del Fútbol Club Barcelona le aclaró a sus jugadores profesionales que todo lo que se habla del retorno tiene su cuota de factibilidad. Por lo tanto, las celebraciones que se darían con el título de LaLiga se podrían coronar con la reincorporación de Leo, ya como parte del conjunto dirigido por Xavi Hernández.

Con este panorama, el vestuario habría interpretado de buena manera la presunta situación de acoger al Campeón del Mundo para la temporada que viene, la cual, si todo camina por cursos normales, podría tenerlo jugando la UEFA Champions League en el Estadio Olímpico de Montjuic (el Camp Nou estará cerrado por una temporada por las obras de remodelación).