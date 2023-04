Todo tiende a que Lionel Messi no continuará en el París Saint-Germain. O por lo menos, a día de hoy, el argentino se mantiene distante de la posibilidad de firmar la extensión del vínculo con el club francés, por eso en el Fútbol Club Barcelona ya empezaron a hacerse cargo de la posibilidad de recuperarlo. De hecho, Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del Blaugrana, admitió que se mantiene en contacto con el círculo cercano del futbolista.

No obstante, la intención de la Pulga no sería lo más difícil. El problema, a partir de surgir la chance del retorno, va en dirección hacia el Fair Play Financiero, del cual LaLiga, a pesar de que es uno de los actores implicados e interesados por ver a Leo nuevamente jugando en la primera división de España, no pretende moverse ni un poco de los límites fijados.

Es por eso que empezó a circular la alternativa de que Lionel Messi, para que su salario entre en el balance del Fútbol Club Barcelona y, por consiguiente, puedan inscribirlo y de esa manera hacer efectiva su tan ansiada -y hasta hace unos meses impensada- vuelta, perciba la contraprestación mínima establecida por la organización del certamen español.

¿Cuánto es lo mínimo que puede recibir Lionel Messi para volver al FC Barcelona?

En primer lugar, vale la pena aclarar que Lionel Messi no puede volver gratis. El reglamento de LaLiga no lo permite. Pero si decretó una cifra base para los salarios de los jugadores inscritos, el cual los habilita a participar del torneo. En síntesis, el monto más bajo es de 155 mil euros por temporada, es decir, aproximadamente 12 mil 900 euros por mes.

En ese sentido, cabe explicar que no necesariamente el número mencionado deberá ser lo que perciba Messi, sino que se trata de la suma máxima a la que puede bajar la institución blaugrana en cuanto a los costos que significaría matricular al Campeón del Mundo, para que su balance no quede comprometido con el Fair Play Financiero.