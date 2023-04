El futuro de Lionel Messi será uno de los focos más importantes en el próximo mercado de verano. Es que el crack argentino parece lejos de continuar en Paris Saint-Germain, mientras que en Barcelona hay gran ilusión para que regrese al club. En medio de esto, el periodista Fabrizio Romano le dio una buena noticia a los Culés.

Messi tiene contrato con PSG hasta junio de este año, aunque tiene una opción para renovarlo por uno más si se ponen de acuerdo en los términos. Si bien a principio de año había negociaciones avanzadas para una renovación, lo cierto es que esto se ha ido decayendo con el correr de las semanas. Esto motivó a que en Barcelona empiecen a ilusionarse con una vuelta.

Así como los parisinos se estarían olvidando de la idea de renovar a Messi, en medio de varias críticas en Francia, incluso de los fanáticos de PSG; en Barcelona, han empezado charlas para tratar de que Leo regrese al Camp Nou. Es el gran deseo del presidente Joan Laporta, pero resulta muy difícil que esto ocurra debido a los problemas económicos de club, sobre todo con respecto al Fair Play Financiero.

Este es el único inconveniente que tiene Barcelona para concretar el regreso de Messi. Si logran solucionar esto, para Fabrizio Romano, el reciente ganador del FIFA The Best a mejor jugador volverá al club en donde supo brillar durante los mejores años de su carrera. "Si LaLiga aprueba el plan económico del Barça, hay muchas posibilidades de que vuelva Messi", dijo en su podcast Here we go.

Las esperanzas de que Messi retorne al club en donde es leyenda crecen conforme pasan las semanas, más allá de los inconvenientes con la masa salarial. En Barcelona, según Romano, trabajan para encontrar la manera de complacer las pretensiones salariales del argentino y no sobrepasarse del límite de salarios. Se esperan semanas importantes para esto, en donde el club catalán deberá vender algunos futbolistas.