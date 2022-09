En Barcelona todavía quedan ciertos rastros de decepción con lo que ha sido la salida de una de las mejores figuras que tuvo en el último tiempo. El caso Neymar ha tenido varias aristas, especulaciones y versiones sobre su marcha del club catalán en el verano de 2017 y su llegada a Paris Saint-Germain por 222 millones de euros, el fichaje más caro de todos los tiempos.

Así como ha sucedido con las exigencias de Lionel Messi para renovar su contrato en 2020 y el actual vínculo que tiene Gerard Piqué con la institución, el diario El Mundo ha publicado más filtraciones sobre los últimos años de la gestión en Barcelona. En esta oportunidad, se han revelado los motivos que llevaron a la salida de Neymar en 2017 y todo apunta a problemas personales del propio jugador brasileño.

El citado medio explica que tuvo acceso a un correo electrónico del entonces director de fútbol del Barça, Raúl Sanllehí, en el que le explica al presidente Josep María Bartomeu y a Óscar Grau, CEO de la institución, entre otros directivos, el porqué Neymar decidió irse. Ese mail se envió el 31 de julio, tres días antes de que el brasileño firme su nuevo contrato con PSG y, allí, detalló que tuvo un mano a mano con el padre del jugador, Ney Pai, junto a Grau.

"Hoy he estado, de acuerdo con Óscar (Grau), en casa de Ney Pai para tantear la situación. Me he encontrado con un hombre enrabietado y con muchas ganas de guerra. Muy molesto con el club", empieza contando Sanllehí. La razón de este enojo apunta a una prima de fichaje que 'Ney' había firmado en su renovación de contrato por 64.4 millones de euros brutos, la cual se filtró en la prensa. Ese mismo día, aclara el citado medio, Barcelona debía pagar 43.65 millones de euros de la cifra total.

El verdadero motivo de la salida de Neymar de Barcelona

Más allá del enojo de Ney Pai y de la desconfianza que ya había con los directivos del club 'blaugrana', pese a que hasta hace poco mantenían una buena relación (según palabras de Sanllehí), el motivo de la salida de Neymar apunta a problemas personales, los cuales destaca el exdirector de fútbol en su correo electrónico. "Os he contado a todos por separado que el problema en este caso era la cabeza del jugador. El chico está mal, tiene muchos problemas personales, está muy confuso y es muy vulnerable", comenzó diciendo.

"Así que equivocadamente ha pensado que huyendo de Barcelona también huirá de sus problemas (cuando realmente lo que debe hacer es afrontarlos y no marcharse). Lo he hablado directamente con él, repetidamente, le he hecho llorar más de una vez, y me ha reconocido en más de una ocasión que estaba perdido", aseguró Sanllehí. Y agregó: "Los compañeros de equipo han estado sensacionales, apoyándolo hasta el final (pero al final se han acabado hartando, como yo, como todos nosotros)".

Así, con la decisión de marcharse para resolver esos supuestos problemas, Neymar terminó por irse a PSG en el verano de 2017 por una cifra récord de 222 millones de euros, el pago de la cláusula de rescisión de contrato que tenía con Barcelona. Ahora, ya tiene su propia historia con el conjunto parisino y con sus propios polémicas.