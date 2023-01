Este jueves, la Copa del Rey definió a los cuatro equipos semifinalistas. Barcelona y Osasuna esperaban en aquella instancia y hoy se sumaron al cuadro Real Madrid y Athletic Club. El 30 de enero, RFEF realizará el sorteo de cruces para aquella instancia.

A manos de los de Bilbao en el Estadio de Mestalla, Valencia se quedó con las manos vacías en esta jornada. El elenco comandado por Ernesto Valverde superó con amplitud al de Gennaro Gattuso por un 3-1 con goles de Iker Muniain, Nico Williams y Mikel Vesga.

En ese contexto, el entrenador italiano hizo autocrítica en conferencia de prensa y, además de pedirles disculpas a los aficionados de Valencia, se encargó de dejar un mensaje a sus jugadores que aún retumba por haberlos tildado de jugar con "miedo".

"La imagen del equipo ha sido muy mala. El equipo ha dado todo lo que tenía, pero hemos hecho un partido sin calidad. Hemos jugado con miedo y cuando un equipo hace un partido de este modo tengo que pedir perdón, porque soy el responsable. Con miedo es muy difícil competir", disparó.

Además, habló sobre una posible dimisión: "No sé si tengo la fuerza de cambiar al grupo, tengo que escuchar por qué está pasando esto, aunque en este momento no se puede cambiar radicalmente la forma de jugar en dos o tres días. No es mi estilo irme a la primera dificultad".