"He decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habrá ningún otro equipo, y así será", fue la frase con la que marcó el final de una carrera llena de éxitos, polémicas y por encima de todo, títulos. Gerard Piqué se despide del fútbol, de un Barcelona que ya mira hacia el futuro y la prensa no ignora la que sin dudas es una de las noticias del año en España.

Diversos motivos se unen para entender una decisión de peso que llega en pleno ecuador de la temporada y que muestra como el desgaste de los últimos meses pasó factura en un zaguero que con 35 años disputará mañana su último encuentro como culé. Cuestiones económicas, deportivas, de la vida privada y hasta legales se acumulan alrededor de un final de ciclo que no es ignorado por los medios.

Mientras por Barcelona empiezan a preguntarse por la deuda que mantienen con el zaguero, por el futuro de este en el palco del Camp Nou y por lo que podría ser el regreso de Lionel Andrés Messi, los principales medios de España y Cataluña se ven colapsados por la decisión de un Gerard Piqué que desde este sábado a las 23:00, será ya un ex jugador de fútbol.

“Se va”

Haciendo uso de esa famosa frase con la que pretendía anuncia la frustrada estadía de Neymar por el verano del 2017, medios como MARCA, AS, Mundo Deportivo, Sport y L'Esportiu analizan con sus portadas la que es ahora mismo la gran noticia del año en la península ibérica. Un campeón del mundo y un símbolo del barcelonismo dice adiós para siempre…en los terrenos de juego.

“Se va…Volveré…Se va…Gracias…Piqué para siempre”, los titulares de MARCA, AS, Mundo Deportivo, Sport y L'Esportiu para reconocer el camino de un jugador distinto en todos los sentidos y que tendrá su despedida mañana ante Almería en un Camp Nou que calienta motores para un gran homenaje.