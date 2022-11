La noticia sacudió al fútbol español este jueves. De forma inesperada, Gerard Piqué anunció en sus redes sociales que se retira como jugador profesional y el sábado, ante Almería, se pondrá la camiseta de Barcelona por última vez en su carrera en el Camp Nou.

"He decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habrá ningún otro equipo, y así será", expresó el defensor en un comunicado para anunciar su decisión luego de una temporada complicada en la que perdió protagonismo.

Tras conocerse la noticia, José Álvarez, de El Chiringuito, reveló que el Barça se ahorrará una astronómica suma de dinero por el retiro de Piqué. Es que todavía tenía un año y medio por delante de un jugoso contrato, que de esta manera no completará.

"No ha llegado a ningún acuerdo con el club, porque el club lo desconocía. Por lo tanto, le deben 50 millones de euros por el año y medio de contrato que le quedaba y los perdona. Eso 100% porque esto no era algo que estuviera negociando en ningún momento con el club", explicó el periodista.

Rápidamente, los fanáticos comenzaron a especular por la vuelta de Lionel Messi, que quedará libre de PSG en verano. El atacante argentino se fue de Barcelona por la crisis financiera del club, pero la partida de Piqué aliviará la masa salarial del club, abriéndole las puertas a la Pulga, si lo desea.