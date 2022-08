En la jornada de jueves 11 de agosto, se jugó el segundo amistoso del verano entre las selecciones de España y Grecia de baloncesto, y allí, en la capital española se dio el encuentro de Giannis Antetokounmpo y el brasileño, Vinicius Junior.

Y fue un tremendo mensaje que se dejaron ambos deportistas quienes cambiaron de camisetas y cada uno se llevó un gran recuerdo a casa. El internacional sudamericano le escribió en la prenda de Real Madrid: “for MVP! Antetokounmpo. The best. I’m your fan (Para el MVP Antetokounmpo. El mejor. Soy tu fan)”.

A lo que el griego que juega en la NBA respodió en el jersey de los Bucks: “To my guy Vini. The best player of the world (A mi colega Vini. El mejor jugador del mundo)”. Cabe recordar que ambos jugadores son fichas importantes en sus equipos y sus disciplinas.

No es la primera vez que el basquetbolista demuestra amor por Real Madrid, ya que hace un tiempo prefirió una camiseta de Cristiano Ronaldo por sobre una de Lionel Messi, y pese a que antes del gesto tuvo palabras de admiración por el luso y el argentino, respectivamente.