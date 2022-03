Ronald Araújo es una de las piezas de renovación de Barcelona, equipo que está en el proceso de volver al Top de los mejores equipos de Europa, de la mano de Xavi Hernández quieren ese gran objetivo y claramente el zaguero central hace parte de esa nueva camada de talentos.

Con vínculo contractual hasta 2023, el defensa central uruguayo se hace atractivo para fichar por algún club grande de Europa, claro está, si los Azulgranas están dispuestos a dejarlo ir o si el futbolista se niega a renovar con la institución que lo tiene dentro de uno de los serios planes.

Por ese motivo y ante, la relativa cercanía, para la finalización de su contrato, una de las grandes glorias de Manchester United lo pidió para los Red Devil’s, conjunto que atraviesa un complicado presente, y más aún cuando fue eliminado de la Liga de Campeones a manos de Atlético de Madrid.

Rio Ferdinand, hombre que conoce de primera mano lo que es la posición de retaguardia, habló así sobre los posibles nuevos fichajes para el cuadro dirigido por Ralf Rangnick, "si estuviera en la directiva del Manchester United, yo ficharía a Marquinhos y al uruguayo del Barcelona".

Estas declaraciones se unen además a la animadversión que hay en contra de Harry Maguire, capitán del equipo que no está pasando por su mejor nivel. Por eso añadió: "si traes a Mbappé y Haaland este verano, el Manchester United no ganará la Premier League. No importa a quién traigan. La renovación debe ser desde arriba".