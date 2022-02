Manchester City no se ha movido mucho en el último mercado invernal, pero sí aseguró su futuro con el fichaje de una de las grandes joyas del fútbol sudamericano. El conjunto 'citizen' se aseguró la llegada de Julián Álvarez para este 2022, más allá de que permanecerá un tiempo más en River Plate. Pep Guardiola habló bien sobre el 'Araña', pero también brindó detalles sobre su futuro y para cuándo lo espera en Inglaterra.

Julián Álvarez se convirtió en nuevo futbolista de Manchester City en un gran negocio para River, al que le quedarían 19 millones de dólares limpios. Además, retendrá al jugador hasta diciembre de 2022, según aclaró su representante Fernando Hidalgo a ESPN hace algunos días. Aunque, el conjunto inglés se reserva una cláusula de repesca para junio de 1.5 millones de euros.

Y en este sentido parece que desde Manchester harán uso de esa cláusula de repesca. Es que Pep Guardiola habló en conferencia de prensa, previo al partido ante Fulham por la cuarta ronda de la FA Cup, y habló sobre su más reciente fichaje donde aclaró para cuándo lo espera. "Se desenvolvió increíblemente bien con Marcelo Gallardo y sus compañeros. La próxima pretemporada (en junio de este año) estará con nosotros y veremos qué pasa. Todos los equipos de pretemporada se mueven. Estoy muy contento de tener a este talentoso jugador para los próximos años", dijo el español.

Así, Manchester City espera por el delantero argentino para junio, aunque habrá que esperar por el uso de la cláusula de repesca. En tal caso, ¿por qué el club inglés no se llevó a Álvarez ahora mismo? El propio Guardiola lo aclaró. "Es un jugador que ahora mismo podría estar con nosotros pero no me gusta tener muchos jugadores en varias posiciones", admitió. Así, es probable que veamos al 'Araña' jugando por todo el frente de ataque y no sólo como centrodelantero.

Por lo pronto, River podrá seguir disfrutando de su gran figura, al menos hasta junio. En tanto, Guardiola lo espera para el próximo verano europeo donde haría pretemporada y se uniría al club pensando en la siguiente temporada que, casualmente, podría ser la última del entrenador español al frente de Manchester City, ya que termina contrato a mitad de 2023.