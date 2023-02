El escándalo ya comprendido como Barçagate empieza a dejar claras conclusiones sobre la fractura que se encuentra apareciendo en LaLiga. Los pagos a Enríquez Negreira, sumado al silencio que se mantuvo por parte de los clubes hasta hace solo unas horas y toda la ebullición a los comunicados que llegaron desde Sevilla o Espanyol dejan un panorama más que claro de cara a lo que viene. Atlético por un lado, Barcelona por otro y de momento, Real Madrid se niega a hacer parte.

"Si Joan Laporta no se explica bien, debería dimitir", fueron las palabras de Javier Tebas ante las preguntas de los medios sobre las intervención que se hará o no LaLiga cuando se termine las pertinentes investigaciones que ya se han puesto en marcha desde la Agencia Tributaria, desde la Fiscalía, desde la RFEF y desde el propio Barcelona. Anoche y en la sombra, ocurrieron muchos hechos a tener en cuenta.

Sevilla y Espanyol fueron los primeros 2 clubes de esos 42 anexados a LaLiga en pedir respuestas, en denunciar lo ocurrido y en pedir medidas contra lo que es considerado como mínimo, como un conflicto de intereses que convierte el Barçagate en el mayor escándalo del fútbol español en lo que vamos de siglo. Tras casi una semana de silencio y mientras desde El Mundo desvelan que Negreira también ‘amenazo’ a la Federación, los dirigentes empezaron a mover ficha.

Atlético solo, FCB 'out' y Real Madrid, ausente

"Es un tema muy grave y por el bien de nuestro fútbol se debe investigar y aclarar completamente", palabras de Miguel Ángel Gil Marín como CEO del conjunto Colchonero antes de buscar un comunicado conjunto por parte de todos los clubes de LaLiga para pedir explicaciones a un Barcelona donde Joan Laporta sigue sin dar declaraciones luego de que se le confirmase como el presidente que más dinero abonó a Negreira.

El comunicado no llegará de momento y desde COPE desvelan no solo que Matheu Alemany se ha negado lógicamente a que Barcelona participe en este, sino que los abogados de Real Madrid, luego de solicitar y ver concedido dicho deseo de redactar el escrito, se han desmarcado del tema para evitar que les salpique. De momento, la casa blanca no atacará en los despachos a su rival de toda la vida.

Todo esto ocurrió en las últimas horas en las oficinas de LaLiga, donde Relevo confirma que el máximo ente del fútbol profesional en España ya ha enviado un escrito a la Fiscalía de Barcelona de cara a involucrarse activamente en el proceso y de confirmar como en caso de que este llegue a juicio, van a personarse ante las autoridades de cara a encontrar los verdaderos efectos y motivos del Barçagate. Javier Tebas avisa: “Vamos hasta el final en el caso Negreira”.