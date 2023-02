Lo que empezó como una investigación de la Agencia Tributaria llega ya a un total de 17 años donde Barcelona pagó por los ‘Asesoramientos’ de José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol desde 1994 hasta 2018. Desde España desvelan un burofax con amenazas del ex colegiado a Josep María Bartomeu, así como que todo empezó en el 2001 y que se mantuvo durante los mandatos de Joan Gaspart, Joan Laporta y Sandro Rosell. El actual presidente, quien más pagó al dirigente.

El Mundo desvelaba ayer que existen ya registros desde inicios del siglo XXI de esas operaciones bancarías que unen a Barcelona con la segunda cabeza del Comité de Árbitros en España. Tras haber desvelado el pago de 1.4 millones de euros a Enríquez Negreira entre los años 2016 y 2018, ahora se conoce que las sumas que recibió el exdirectivo de la RFEF llegan hasta los 6.6 millones de euros y que este cuando Bartomeu cortó el pactó, amenazo con denunciar las irregularidades que afirmaba conocer.

“El FCB (sic) quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, ‘que todo fuera neutral’”, dicta la declaración del propio Enríquez Negreira ante la Agencia Tributaria en un caso de conflicto de intereses que ya se encuentra en manos de la Fiscalía y que puede terminar en investigaciones por un potencial delito entre particulares. Javier Tebas ya anunció que no habrá castigados para Barcelona en la justicia deportiva, pero si dicha causa entra por vía penal el escenario es otro.

Burofax de la amenaza

El Mundo desvelaba ayer como el pasado 5 de febrero del 2019, Enríquez Negreira enviaba una carta a Josep María Bartomeu, por entonces presidente del club, para notificarle su enojo ante la ruptura del acuerdo que Barcelona tenía con el desde el 2001. Recordemos que dichos pagos terminaron justamente cuando el ex árbitro dejó de ejercer su cargo como vice del CTA y donde en términos éticos, si podría tener este tipo de acuerdos sin trabas por conflicto de intereses.

"Mi sorpresa y decepción ha sido mayúscula…Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los juzgados, lo que acarreará consecuencias negativas… No creo que otro escándalo favorezca al club…No quiero dejar pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo justo para ambas partes… "Usted (Bartomeu) me obligará a dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin del mandato presidencial", palabras de Enríquez Negreira en 2019 tras haberse quedado sin las facturas mensuales de cómo mínimo 30.000 euros según El Mundo.

Gaspart, Rosell, Bartomeu y Laporta pagaron

Teniendo en cuenta las informaciones publicadas en el medio y por ende la apertura de un nuevo hito en lo que supone uno de los escándalos más llamativos en la historia reciente del fútbol español, desde El Mundo confirman que todos los presidentes del Barcelona en el siglo XXI pagaron por el servicio contratado con Enríquez Negreira desde el 2001 y hasta junio del 2018, donde Josep María Bartomeu cortó de lleno con dicho hecho. Joan Gaspart, Sandro Rosell y Joan Laporta también abonaron en esos pagos que ascienden hasta los 6.6 millones de euros.

Para finalizar, desde El Mundo desvelan que fue con el propio Laporta, quien por el 2003 ejercía de presidente, cuya gestión más subió el ‘sueldo’ de Enríquez Negreira para llegar a montos anuales que rozan los 500.000 euros. No habrá sanciones deportivas de momento y solo una entrada directa de la Fiscalía puede hacer temer a Barcelona en este sentido. Cuatro presidentes del club pagaron a un vicepresidente en activo del Comité Técnico de Árbitros por un servicio de ‘Asesoramiento’ que el propio Negreira afirman que era irregular.