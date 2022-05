Manchester City está cada vez más cerca de llevarse uno de los fichajes más importantes del último tiempo. Erling Haaland está al caer y sólo restarían detalles para que se convierta en el nuevo centrodelantero del conjunto del Etihad. Sin embargo, las exigencias en el contrato del noruego continúan y habría pedido una nueva cláusula, que involucra directamente a la figura del técnico Pep Guardiola.

Según ha adelantado en las últimas horas el periodista Gianluca Di Marzio, Manchester City está "muy cerca" de cerrar el fichaje de Erling Haaland. El noruego ya tiene decidida su salida de Borussia Dortmund y los 'citizens' fueron los primeros en empujar con fuerza por su fichaje, por delante deReal Madrid, Barcelona, Manchester United o Bayern Múnich. Tal parece que lograron convencer al jugador.

Sin embargo, no todo está definido aún, ya que restan algunas cuestiones en el contrato de jugador. Según The Sun, más allá de que existen algunas cuestiones desde lo económico que no serían problema, hay una condición que exige el joven atacante noruego y se trata de algo que involucra directamente a Guardiola, su futuro deportivo y el del club.

Haaland quiere unir su futuro en Manchester City con el de Pep Guardiola, por lo tanto exige que el club asegure la continuidad del entrenador antes de comprometerse definitivamente. El contrato del catalán termina en 2023 y Erling quiere que sea renovado para así tener a Pep como líder del equipo por más tiempo del que por ahora tendría.

Todo un mensaje de compromiso. La 'cláusula Guardiola' que piensa Erling Haaland no sólo busca ser entrenado por uno de los mejores entrenadores de todo el mundo, sino también asegurar el futuro del equipo yendo hacia el mismo camino que ha tenido en los últimos años donde ha sido protagonista en Europa.