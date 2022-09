Desde que llegó a Manchester City, comenzó a explotar y demostrar toda su capacidad goleadora, en apenas siete juegos, tiene 12 goles anotados, Erling Haalanda es una máquina de hacer goles y Pep Guardiola ha sabido utilizarla en su máxima capacidad desde el primer día.

Guardiola no se cansa de elogiar a Haaland cada que puede, pero ahora es el goleador de Noruega el que evalúa a su entrenador, a quién ha calificado de ser un poco "fanático del fútbol", pero no como algo despectivo, si no como un nexo que tiene con él.

"Creo que es un poco fanático del fútbol como yo. Está loco por el fútbol y eso es algo que me gusta porque piensa todo el tiempo en el fútbol y en cómo se pueden hacer mejor las cosas, y eso es lo que me gusta de él", explicó Erling Haaland a Telemundo Deportes.

Sobre su adaptación en el Manchester City, Haaland dijo que Guardiola ha sido clave: "Ha sido bueno hasta ahora. Es un sistema realmente complicado y he estado haciéndolo en equipo y tratando de conseguir entender las tácticas lo más rápido como puedo porque no hay tiempo".

Como no hay tiempo, por lo seguido de los partidos en Europa por la Copa del Mundo, Haaland debe adaptarse lo antes posible a todo en Inglaterra y sabe que el método de Guardiola es fundamental "Es un buen sistema, un sistema realmente complicado, pero es realmente bueno".