Para nadie es un secreto en el mundo del fútbol que Cristiano Ronaldo parece no estar muy contento en la disciplina de Manchester United, además de esto se suma la presunta rebaja salarial dentro de la institución, la cual parece haber confirmado el defensa central Harry Maguire.

Parece que la solución ha sido más costosa que la enfermedad en los Red Devils, la llegada del entrenador neerlandés, Eric ten Hag no estaría siendo muy bien recibida por parte de varios de los miembros del plantel y principalmente del astro portugués, del que poco se sabe en el club.

Ahora parece que en zaguero central y capitán de la escuadra, el inglés Maguire, sin querer, resultaría siendo uno de los topos, todo por un pequeño error a través de redes sociales. Una publicación de Sportbible, la que indicarían el malestar del luso por el 25% de rebaja salarial, fue el punto clave en la polémica.

El diario As, a través de un artículo demostró cómo el futbolista británico le habría dado like a la publicación en la que indican que CR7 no se encuentra y feliz en la disciplina de la institución. De hecho, ya se conoció que el oriundo de la isla de Madeira no hará parte de la gira internacional de los Diablos Rojos.

Y es que, de acuerdo con lo dicho por el portal inglés y replicado por el español, Ronald no pasaría de ganar €560.000 semanalmente, a 420.000, algo que sucederá proporcionalmente con el resto de la plantilla que espera volver a los tiempos de gloria, los cuales les son esquivos desde hace un par de campañas.

Ya en cuanto al mercado de pases para el capitán de la selección de Portugal, son varios los clubes interesados, pero mucho se habla de la opción que tiene para ser nuevo compañero de Lionel Messi, aunque esto parezca utópico, es una de las noticias que se rumorea y que eventualmente se puede dar.