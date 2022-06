La lucha por la igualdad salarial en el deporte masculino y femenino sigue dando resultados. Este martes 14 de junio, laReal Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado el acuerdo para la igualdad en el pago de primas entre sus selecciones absolutas de España.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales ha anunciado de manera oficial el acuerdo para igualar la selección femenina a la masculina en términos económicos. Esto lo han logrado con la aydua de FutPro, primer sindicato dedicado al fútbol femenino.

Las negociaciones para igualar las condiciones económicas en la Selección de España habían iniciado en el año 2021. Además de FutPro, las futbolistas estuvieron asesoradas por Reyes Bellver, abogada especialista en derecho deportivo. Ahora se ha confirmado el acuerdo por los próximos 5 años.

Acuerdo histórico

"Hoy es un día histórico y nos hace ilusión compartirlo con vosotros. En nombre de todas las jugadoras, quería agradecer a la Federación por poder llegar a un acuerdo tan relevante, y demostrar con hechos su interés de seguir empujando a nuestra selección absoluta. Hablamos nada más y nada menos que de igualdad y de compartir condiciones con nuestros compañeros" fueron las palabras de la capitana de La Roja, Irene Paredes.

Por su parte, Luis Rubiales aclaró que no se trata de igualdad salarial, ya que La Roja no paga salarios a los futbolistas. "Es importante aclarar la federación no paga salarios ni dietas. Se pagarán primas y adelanto de primas. Todas las jugadoras tendrán un porcentaje de los patrocinios que lleguen a partir de ahora. El reparto que se haga de este porcentaje ya es cosa de ellas".