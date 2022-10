Real Madrid ha sido de los equipos que más ha apostado por fichajes de jóvenes promesas. Y al día de hoy esa política le ha dado muy buenos dividendos con los casos de Vinicius Júnior, Rodrygo y Federico Valverde, como mejores ejemplos. Esto es algo que buscará continuar pensando a futuro y hay dos figuras brasileñas que bien podrían ser sus próximos objetivos.

En el conjunto 'merengue', se sigue a las mejores joyas del futuro con vistas a que sean potenciales fichajes. Hay casos que ya son conocidos como el brasileño de sólo 16 años, Endrick, que es la máxima promesa de Brasil a futuro y que estaría a punto de debutar en Primera con Palmeiras. Pero, ahora, se conoce la posibilidad de que los propios jóvenes brasileños que tiene Real Madrid podrían ser intermediarios perfectos en su fichaje.

Es que Endrick es la figura que los grandes de Europa ya quieren tener entre sus filas y en Real Madrid lo quieren. Si bien en España salió la información que Barcelona habría dado el primer paso para su fichaje, la propia presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, aseguró que "no ha sido contactada por ningún club europeo, hasta este momento, en busca de nuestro jugador".

Rodrygo, el posible intermediario de Real Madrid

Aún así, en el Madrid bien podrían recurrir a los servicios de Rodrygo Goes para tratar de destrabar el fichaje de Endrick (tiene una cláusula de 60 millones de euros). Es que el actual extremo 'merengue' ya supo compartir varias horas con el joven talento de Palmeiras porque coincidieron en uno de los últimos anuncios de Nike. "Nos pueden agarrar, empujar, derribar. Pero nunca conseguirán arrebatarnos nuestra garra", reza la promoción que le hizo Rodrygo a esta publicidad en la que aparece Endrick.

Pero el joven delantero de 16 años del 'Verdao' no sería el único objetivo que podría facilitar Rodrygo. Unas declaraciones recientes de Sávio, joven extremo de 18 años del PSV, también hacen ruido. "¿Un ejemplo para mí? La carrera de Rodrygo me atrae mucho. Jugar algún día con él en el Real Madrid es un sueño. Pero todavía no he llegado tan lejos y primero tengo que demostrar mi valía aquí", dijo en una entrevista a Voetbal Primeur.

Sávio llegó recientemente a PSV, proveniente del Troyes que lo cedió por esta temporada. De todas maneras, este joven brasileño pertenece al City Group por lo que podría dar el salto en algún futuro a Manchester City. Real Madrid, si lo quiere convencer de ficharlo, podría recurrir a Rodrygo Goes, su ídolo.