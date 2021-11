Lorenzo Insigne apunta a ser uno de los máximos ídolos de la historia de Napoli. Sin embargo, el capitán del equipo llega al final de su contrato y las negociaciones por la renovación están totalmente estancadas. El líder del plantel partenopeo desea continuar en el equipo, pero la oferta presentada por Aurelio De Laurentiis está muy por debajo de las expectativas del jugador.

Lorenzo Insigne es una de las grandes estrellas que finaliza su contrato esta temporada. Si bien han sonado rumores sobre el interés de distintos equipos en el capitán de Napoli, parecía poco probable que el jugador ponga fin a su ciclo en el club. Ahora se ha dejado en evidencia las diferencias entre las partes.

Se complican las negociaciones

Vincenzo Pisacane, agente de Insigne, concedió una entrevista con Il Roma en la que ha expuesto la oferta del presidente, Aurelio De Laurentiis para renovar a la máxima figura del club. El presidente no solo no ha accedido a hacer un aumento salarial al volante ofensivo, sino que pretende recortar la mitad del salario del capitán.

"Napoli ha ofrecido casi la mitad de lo que gana hoy. Lorenzo se ha sorprendido y hay aficionados estúpidos que lo llaman mercenario. Todas las acusaciones nacidas de noticias son contrarias a la realidad" dijo el representante del futbolista, mostrando la indignación que hay por la oferta presentada. Vale recordar que el extremo cobra actualmente 4,6 millones de euros netos por campaña.

Si bien no dio pistas del futuro de Lorenzo Insigne, Pisacane dejó en claro que no habrá renovación sin aumento salarial. "He leído muchas tonterías sobre las solicitudes de renovación. El club debe dar un paso adelante, Lorenzo es un símbolo de Napoli. De Laurentiis sabe bien que la propuesta debe aumentarse y no cortarse" concluyó. La posible salida de Insigne como agente libre desataría una guerra de mercado en el fútbol europeo.