El gran negocio de Chelsea por la venta de Eden Hazard sigue dándo rédito en Londres, mientras Chelsea trata de salir de una crisis institucional por la salida de Roman Abramovich y busca consolidar un nuevo propietario, las buenas noticias llegaron desde la Champions League a pesar de haber sido eliminados.

Sucede que si el equipo que los eliminó de la competencia se consagra, debe pagar un bono de 30 millones por las variables del contrato de Eden Hazard, jugador que salió del Chelsea al Real Madrid por más de 100 millones, ya le hizo ganar un bono de 10 millones a los londinenses por la consagración en LaLiga.

Lo insólito de todo esto, es que Hazard prácticamente no ha sido parte de la épica campaña blanca, lesiones y problemas físicos lo han apartado de las canchas constantemente en la temporada, pero el contrato no contempla el rendimiento del futbolista.

El negocio es redondo para The Blues, porque a pesar de no seguir en competencia y haber perdido a su gran figura hace algunas temporadas, el club saca rédito del éxito deportivo del Real Madrid, al que no le salió el negocio como esperaba.

Eden Hazard ha jugado tan solo tres partidos en esta edición de UEFA Champions League, apenas suma 86 minutos en campo, sin goles, sin asistencias, sin grandes ocasiones de gol generadas, pero fue parte de la plantilla, por lo que de lograr el gran objetivo, el pago debe hacerse efectivo al cuadro londinense.