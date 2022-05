Fútbol Club Barcelona tendrá en unas horas el último compromiso de una temporada llena de reveses y donde ahora mismo todo pasa por saber que nombres harán parte de la primera pretemporada de Xavi Hernández. En medio de una ola de negociaciones para asegurarse el talento de futbolistas como Gavi, Joan Laporta prende las alarmas en cuanto al canterano.

El zurdo de 17 años ha despuntado desde el primer día, dejando en claro que el futuro del Barcelona pasa por sus piernas y que ese contrato hasta mediados del 2023 debe ser prorrogado. Joan Laporta ha buscado un acuerdo para blindarle que se encuentra lejos de ser una realidad y que empieza ser un dolor de cabeza por la Ciudad Condal.

El mandamás culé charlo con L'Esportiu para explicar las dificultades de negociar con el canterano y su entorno. Laporta dejo en claro que no hipotecará el club por un futbolista que pese a todo su talento, no supera todavía los 50 partidos oficiales con Barcelona. Desde la entidad avisan que no moverán sus ofertas.

Una situación que pronto será irreversible

Joan Laporta, contundente en cuanto a la situación del canterano: “Sí, nos duele. No lo entendemos. Gavi es un jugador que nos gusta a todos. Tiene 17 años, un presente y un futuro magnífico en el Barça. No entendemos que su representante esté jugando y comparando. Pienso que la propuesta del club, dentro de nuestros niveles salariales, es más que aceptable".

"No saldremos de estos niveles salariales, porque no quiero que el Barça siga en la línea que seguían los que nos precedieron y que han llevado al Barça a la ruina. Yo le animaría a que lo aceptara lo antes posible, porque también nos ayuda a planificar", avisaba Laporta sobre un punto de no retorno que será una realidad más pronto que tarde. ¿Debe venderle el club si no alcanzan un acuerdo en las próximas semanas? La Premier se encuentra más que atenta.