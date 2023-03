El ex directivo reconoció que solo tenia sueldo del Barcelona, que había relación directa con los presidentes y que se le pagaba para evitar males arbitrales al conjunto culé. Se desvelan regalos de Negreira a los árbitros en una jornada donde también aparece Real Madrid.

Caso José María Enríquez Negreira que vuelve al ruedo en un fútbol español paralizado por dicha trama desde hace un mes y donde ahora se desvela de manera íntegra la declaración del ex vicepresidente de los árbitros a la Agencia Tributaria. El directivo explicó que solo cobraba dinero del Barcelona, que no tenía sueldo en la RFEF y que cumplía una labor para asegurar neutralidad para el arbitraje en LaLiga. También aparecen regalos a los colegiados y el nombre de Real Madrid.

Periódico de España, Agencia EFE y El Mundo acaparan por estas horas la prensa con una serie de filtraciones en una jornada donde Hacienda reconoce que de momento no puede garantizar que los más de 7 millones de euros pagados por Barcelona a Negreira terminasen en alteraciones de resultados. La declaración del ex árbitro a la Agencia Tributaria se filtra en su totalidad y responde algunas de las principales dudas de la trama: “Nunca he querido cobrar de la Federación porque yo ya tenía mi empresa y cobraba del Fútbol Club Barcelona”.

“Lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral”, reconoció en su momento Negreira ante una Agencia Tributaria donde no negó las intenciones del conjunto culé, donde afirmó jamás haber condicionado a un árbitro y donde igualmente marcó que entre sus funciones se encontraba: “Revisar los informes que hacen los árbitros (el acta) después de cada partido y puntuarlos. En función de esa puntuación el árbitro podía ascender o descender de categoría”.

Regalos, Real Madrid y el gran conflicto

Dicha confesión del ex árbitro explota por estas horas una de las mayores preguntas que quedaban en la trama y que se basaba en saber que rol tenía dentro del CTA. La decisión final de los ascensos y descensos era del por entonces presidente Sánchez Arminio, pero al mismo tiempo que Negreira cobraba del Barcelona su único sueldo para garantizar ‘neutralidad’ participaba en las votaciones para promover o no a un juez de categoría. El conflicto de intereses ya se encuentra en manos de Anticorrupción.

El Mundo también desvela que Negreira uso el dinero cobrado desde Barcelona para obsequiar a los árbitros ítems como: entradas a eventos, jamones ibéricos por más de 10.000 euros, mariscadas, sandwicheras, tarjetas personalizadas, palas de playa, sombrillas y bolsas enfriador. Todo por medio de su empresa DASNIL, única generadora de ingresos en su vida.

También se filtra que Barcelona pidió a Negreira informes arbitrales sobre el equipo R.M, así como que su hijo mantuvo charlas con el ex directivo del club Albert Soler para para presumir de las fallas de Gil Manzano durante el partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid en la temporada 2016/2017: “Los errores en decisiones (penalti y gol anulado) fueron a favor del Barcelona, aunque estuvo pésimo en la forma de dirigir el partido. Las tarjetas correctas excepto Busquets. Recuerda, por favor, lo que te dije de Luis Suárez. Hablamos cuando quieras...". La trama que paraliza el fútbol español continúa.