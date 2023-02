Radio MARCA es el responsable de un nuevo testimonio en el caso Enríquez Negreira que aportará nuevos hechos claves para entender como sigue la trama que incluye pagos sistemáticos al vicepresidente del CTA en hasta 17 años y por parte de cuatro juntas directivas del Barcelona. El ex árbitro Albert Giménez se sincera: “A mi él me presionó”.

LaLiga ya se persona ante la Fiscalía, Joan Laporta anunció una rueda de prensa para dar explicaciones y de momento nadie se manifiesta desde el Real Madrid. El fútbol español ha quedado dividido en dos gracias a unas filtraciones por parte de la Cadena SER y El Mundo que ya se encuentran en manos de las autoridades. Anoche y en las horas finales de la jornada, el ex árbitro Albert Giménez aseguró haber recibido presiones de José Maria Enríquez Negreira.

Ambos colegiados empezaron su carrera en el arbitraje en la década de los 70, finalizaron juntos en los 90 y comparten Barcelona como su ciudad da nacimiento. En Radio MARCA Giménez reconoció que incluso y cuando estaban ambos en activo, Enríquez Negreira le presionó en la antesala de un partido oficial. Sumado a esto, pone en duda que el nombrado sufra ese Alzheimer que su abogado ha notificado en las últimas horas.

Su testimonio

“A mí me presionó Negreira. Me reunió con otros árbitros y me dijo: 'Oye pollo, ten cuidado con lo que dices en televisión. Tú ya me entiendes. Ándate con cuidado… Soy consciente de que compraron a un árbitro, Emilio Guruzeta. Enríquez Negreira era linier", empezaba en MARCA un Albert Giménez que desvela como aquel Anderlecht vs. Nottingham Forest de la Copa de Europa en 1984 habría sido manipulado.

¿Cómo se amaña un partido?: "Hay una fórmula para amañar partidos. Es una trampa de tontos: soy amigo de fulano de tal que te va a apoyar, me das tanto y te lo soluciono. Si el resultado es negativo se le devuelve el dinero. Si gana, queda marcado de por vida. Si pierde y devuelve el dinero, tiene otra oportunidad".

"Él ha presumido siempre de tráfico de influencias. Él ha vendido que era un líder y lideraba el Comité de Árbitros. Y al Barcelona se lo vendió así. Negreira se ha autodenominado un líder de referencia”, finalizaba un Albert Giménez que igualmente, reconoció que el hijo de Enríquez Negreira acompañaba a los árbitros hasta el estadio en sus últimos días por la RFEF.

"Me ha sorprendido la gravedad. Me podía esperar cualquier cosa de él, pero me ha sorprendido", finaliza el ex colegiado Albert Giménez sobre la figura de un José Maria Enríquez Negreira que tiene a Fiscalía, Agencia Tributaria, Federación, LaLiga y 40 clubes del torneo trabajando para esclarecer los hechos que han nacido desde que se desvelasen los pagos realizados desde Barcelona a una de sus empresas por encima de los 7 millones de euros.