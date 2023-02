Jonatan Soriano Casas (Rocafort y Vilumara, Barcelona, 1985) es sinónimo de gol, de idolatría en Austria, de potencial ofensivo y uno de esos tantos emigrantes del fútbol que conocen de primera mano lo que es jugar en Arabia Saudita. A horas de que Real Madrid y Al-Hilal midan fuerzas en Marruecos por la final del Mundial de Clubes, charlamos con el ex delantero culé sobre su paso por la ciudad Riad, el fútbol asiático, el impacto del arribo de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr y por supuesto, cómo se prepara el país para citas como la Copa del Mundo del 2030.

En una entrevista dividida en dos partes y donde también habrá tiempo para hablar de nombres puntuales como Pep Guardiola, Barcelona, Luis Enrique o incluso el fenómeno de la Kings League de Gerard Piqué, Bolavip se cita con uno de los grandes delanteros que haya tenido el fútbol español en la última década. Hijo de la cantera del Espanyol, Jonatan Soriano se hizo hombre lejos de una Liga Española donde no solo Salzburgo disfrutó de los más de 316 goles que anotase en una carrera con hasta 526 encuentros como profesional. Al-Hilal también le disfrutó entre 2018 y 2019.

A horas de que Real Madrid mida fuerzas con el equipo de Ramón Ángel Díaz y luego de lo que fue el batacazo conseguido ante Flamengo, consultamos a Jonatan Soriano sobre el presente del fútbol asiático, sobre el impacto del arribo de CR7 a Riad, de sus tiempos en el Al-Hilal y sobre un territorio tan rico como singular en todos los sentidos. El Mundial 2030, también en los temas a repasar.

- ¿Le sorprendió el triunfo sobre Flamengo?

“No me sorprende por la calidad de los jugadores, los conozco, no solamente los jugadores asiáticos, sino también a los extranjeros. Todo el fútbol ofensivo del Al-Hilal pasa por los extranjeros junto con Al-Dawsari, el mejor jugador en Asía. Estamos hablando de que es un equipo árabe, de que no tenemos mucha información y seguramente Flamengo llega con esas ganas de ‘vale, tenemos un trámite, hay que jugar un partido contra un equipo asiático y vamos a prepararnos ya para jugar la final contra el Real Madrid’. Parece que el Mundial de Clubes es trámites para el Real Madrid y que es solo un Sudamérica contra Europa. Yo llevo años diciéndolo, es una trampa para este tipo de equipos, para el Real Madrid, para el Flamengo. Se están enfrentando a los mejores equipos de sus países, de sus conferencias…No son partidos amistosos, es el partido de su vida para equipos como Al-Ahly o Al-Hilal. Ya tienen el premio, que es estar en la final”.

- ¿Cómo ve esa final ante Real Madrid?

“Yo creo que va a plantear algo más cara a cara que el Al-Ahly. Tiene mejores jugadores y vuelvo a insistir en lo mismo, cuidado con el Madrid que no se relaje, que no piense que va a ser lo mismo que ocurrió en las semifinales…Que no piense que será un encuentro de 4-1 o 5-1, porque al final estamos hablando de una final. Al-Hilal tiene jugadores que son mundialistas, que son jugadores de selección, jugadores muy buenos en sus países y todos juntos forman un grandísimo equipo. Si el Madrid va con esa relajación de decir ‘vale ya ganaremos’, se puede llevar una sorpresa. Lo normal es que es que no, que el Madrid estando bien ganará, si está al 60%, sufrirá”.

- Fue compañero de André Carrillo, Al-Dawsari o Al Faraj. ¿Vería ya en esa época un proyecto tan ambicioso?

“Sí, sí que veía una inversión muy alta hacia el futuro a nivel deportivo, a nivel futbolístico. Sí que vas viendo y oyendo que el Rey quiere potenciar el fútbol en el país, que el Rey quiere invertir. Y no solamente quería invertir en jugadores extranjeros, que al final te da cierta riqueza, pero lo que les interesa es hacer buenos a los jugadores del país. Sinceramente, yo me llevé una sorpresa enorme al ver como el jugador árabe es un jugador con muchísimo potencial, lo que hay que mejorar es la cabeza. Son jugadores rápidos, con calidad, con gol y que necesitan es mejorar la cabeza. Meterles en la cabeza que hay que ser profesional, lo que significa ser jugador profesional. En Arabia al final tienen muchísimas facilidades, no es que todos sean ricos pero económicamente están todos bien posicionados y no tienen ninguna necesidad de mejorar porque ya están en la primera división de su liga o incluso en selección. En el momento donde les haga el ‘cambio’ de ser un jugador profesional, vamos a ver un progreso muy grande en una selección donde por ejemplo ya le pudieron ganar a la Argentina, que no fue ‘normal’, pero ya les compitieron y eso es lo que quieren para el país”.

- ¿Es el arribo de CR7 un punto de inflexión?

“Yo tengo mis dudas de que solamente con la presencia de Cristiano Ronaldo, que es un grandísimo jugador, una figura enorme en lo futbolístico y en todo lo que conlleva Cristiano Ronaldo, se me hace raro o me cuesta creer que un solo jugador vaya a cambiar lo que es un poco la historia de un país a nivel futbolístico. Allí hay un máximo de jugadores extranjeros, todo está muy controlado y al final es un país que no es un país europeo, no es un país ‘normal’…Tiene restricciones. Seguro que la llegada de Cristiano Ronaldo mejorará muchas cosas en la liga pero, ¿Qué pasará cuando se vaya Cristiano?...El problema es una vez se vaya Cristiano, si eso va a seguir o todo va a acabar…Yo cuando se vaya Cristiano quiero ver si la prensa sigue haciendo hincapié en saber qué pasa en el Al-Nassr o cuando juega el partido estrella en Arabia…Veremos si es solo CR7”.

- ¿Qué le espera a CR7 por la liga y el país?

“A nivel de liga es como una liga cualquiera, por supuesto no hablamos de las cinco mejores ligas de Europa, pero es una liga correcta, con sus estadios, con sus equipos más pequeños más grandes, aficiones más grandes más pequeñas y como cualquier otra liga, hay equipos con la máxima tecnología y equipos que van a subir a primera división. Yo el problema no lo veo en lo deportivo, porque el deporte en Arabia ya está desarrollado…Sino es un poco en la sociedad, en Europa tenemos la costumbre de ir a cualquier ciudad y que es igual que haya frío o calor. Estás acostumbrado a poder pasear, si tienes hijos ir a parques, hacer un poco de vida cotidiana normal, independientemente de si eres futbolista o conocido…Allí es diferente, allí no hay zonas de paseos o zonas para hacer vida familiar. Es todo de un centro comercial a otro, te vas moviendo de sitios cerrados a otros y frase de ‘Vamos a dar un paseo’, es ir a dar un paseo al Shopping Center”.

- ¿Capacitado para organizar un Mundial?

“Yo te hablo de cuando yo estuve. Sé que a raíz de cuando yo me fui, no sé si fue por mi marcha, no lo creo (Risas), sé que el país se abrió dentro de sus restricciones, pero se abrió. Hicieron el Dakar, la Fórmula 1 y si no recuerdo mal, las mujeres ya no tienen tantas restricciones (las extranjeras). Entonces, ojalá. Por mi parte, ojalá que todo se abra y se parezca más no a lo que creo que tiene que ser, si no lo que a mí me gusta, lo que me gustaría ver. Que hubiera normalidad para todo el mundo y que todo el mundo pudiera pasear tranquilamente estés casado, soltero, seas hombre o seas mujer. Cuando yo estaba ahí ese era el problema, mi mujer no podía ir sola por la calle, mi mujer tenía que ir tapada. Entonces de cara al 2030 ojalá pueda ver el cambio y ojalá podamos ver un Mundial tranquilo. Vamos viendo pequeños cambios, pero si el país quiere organizar un evento Mundial sí que es cierto que necesita algún cambio más”.

- Diferencias entre fútbol asiático y europeo...

“En el fútbol europeo crecemos desde la base con una táctica, con una orden y con una organización cuando empezamos en el alevín con 10-11-12 años que te van enseñando no solo a dar pases o a chutar, sino que te enseñan movimientos y todo con una organización. En el fútbol asiático, me voy a partir en dos porque una cosa es el fútbol chino y otra el fútbol árabe. En China eso era un desorden, allí no hay base ninguna. El que es rápido, es muy rápido. A veces yo intentaba inculcar un poco y enseñar algo más, ellos no tienen una base, tienen muy pocos entrenadores que les enseñan en la base y tienen un sistema educativo, en cuanto al fútbol se refiere, muy diferente al europeo. China invirtió muchísimo dinero en querer llegar a la Copa de Asía, en ganarla y quieren hacerlo todo tan rápido que han construido una Superliga China con muchos jugadores extranjeros, yo incluido, donde el dinero ayuda pero no lo es todo. Dentro de 20 años puede ser que haya muchos entrenadores dando clases, pero solamente con dinero no es suficiente”.

“En Arabia sí se nota que es diferente, sí que hay un fútbol base que es lo más importante. Hay categorías inferiores…Compiten, que eso también es importante, el competir. A veces oigo a padres y madres diciendo que los niños no tienen que competir y solo hay que pasárselo bien y es cierto, pero también tienen que saber lo que es competir. Si tú quieres llegar a hacer algo, tienes que saber lo que es perder y lo que es ganar. Con unas líneas por supuesto, con unos parámetros y sin volverte loco ni en la derrota ni en la victoria, pero en la competencia es importante ir sabiendo cómo enfocar la semana hacia el día de competición. Si a ti te da igual la competición te vas a ir al partido y te va a dar igual. En Arabia se está educando de esta manera”.