Sus 8 goles en Qatar 2022 parecen confirmar el arribo de un nuevo jefe al deporte que tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo han dominado con puño de hierro desde el 2008. En su entrevista exclusiva para Bolavip, Jorge Valdano repasa lo que viene por delante para un Kylian Mbappé que para compararse con ambos astros nombrados líneas atrás, tendrá que esforzarse más que nunca y no depender solo de su físico.

La Copa del Mundo, la consagración de la Albiceleste en Oriente Medio, la figura de Diego Pablo Simeone o Real Madrid. La charla de Valdano en Bolavip dejó titulares de todo tipo, pero hubo uno que resalta a la hora de hablar de Qatar 2022. Kylian Mbappé y su asunción en un deporte donde pronto dejaremos de disfrutar de Messi o CR7, tema clave para saber lo que viene en los siguiente años.

“Mbappé parece ser el gran dueño de la próxima década…¿Es tan diferencial cuándo se le compara con el resto de su generación?”, consultábamos a Jorge Valdano sobre si los Erling Haaland, Julián Álvarez o Vinicius Jr. podrán seguir el ritmo de un delantero llamado a hacer historia en los años que vienen por delante. El campeón del Mundo en México 1986, contundente.

¿Misión imposible?

“Va a encontrar competencia, sobre eso no tengo ninguna duda. Es que para ser Messi hay que jugar extraordinariamente bien al fútbol 20 años, eso es una prueba añadida. Vamos a ver con que armas pelea Mbappé, que es un portento físico, pero con el físico te alcanza hasta determinada edad pero no toda la vida ¿No? No 20 años. Se trata de un talento superior, sobre eso no hay ninguna duda”, reflexionaba Valdano ante la atenta mirada de Bolavip en el norte de la capital española.

Solo el tiempo dirá que ocurre, hasta donde puede llegar la estrella del PSG y en que números se queda su carrera, pero para Valdano la ecuación es clara y habla de un Kylian Mbappé que pese al talento o el físico, tiene la vara más que alta a la hora de pensar en un dominio absoluto de la próxima década. El desafío seguramente, ya haya sido aceptado.