Valdano le sale al cruce a Xavi y en Real Madrid lo alaban: "Barcelona no es el club más difícil del mundo..."

Xavi Hernández está teniendo un gran trabajo con Barcelona y los resultados lo comprueban. A su vez, su discurso también parece haber cambiado la cabeza del fubolista 'culé', aunque sembró cierta polémica en España por lo que dijo en su última rueda de prensa. Al respecto, Jorge Valdano fue consultado y salió a contradecirlo.

El técnico del Barça habló en conferencia, en la previa al duelo que tendrá ante Eintracht Frankfurt por la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, y habló sobre las obligaciones que tiene su equipo. "Esto es el Barça. Tenemos la obligación de ganar y jugar bien. No nos vale el 1-0. Tenemos que jugar bien y ganar. Esto es el Barça y hay que ser excelentes en todo. Por eso es el club más difícil del mundo. No hay comparación. No hay ningún club en el mundo así. Ganar jugando bien. Eso es lo difícil", sentenció.

La polémica se instala en el hecho de ser "el club más difícil del mundo", algo en lo que Jorge Valdano no está de acuerdo. Por eso, salió a contradecir las palabras de Xavi en el programa #LaCasaDelFútbol de Movistar Plus + y en Real Madrid están totalmente de acuerdo y lo han alabado por sus palabras.

"Por supuesto que el Barcelona no es el club más difícil del mundo. El más difícil del mundo es aquel que tiene la obligación de ganar siempre: y ese es el Real Madrid", empezó diciendo. "El Madrid te gana una Liga y es poco. Te gana la Champions y... a ver el año que viene. Así andamos permanentemente. Es así. De todos modos me parece un discurso muy inteligente para consumo interno, para el barcelonismo. Me parece muy acertado. Seguramente generará polémica, habrá gente del otro lado que pensará como yo", opinó Valdano.

Xavi también había dicho que Barcelona está exigido a pasar de ronda en la Europa League por la propia historia del club y no por lo que haga Real Madrid, que ya está en semifinales de la Champions League, donde se las verá ante Manchester City. De todas maneras, la polémica se instala una vez más sobre las obligaciones y sobre qué equipo es el club más difícil.