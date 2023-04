Roma tiembla, pero en esta ocasión no por los roces de José Mourinho con una directiva con la que todavía tiene un año de contrato por delante. En Italia hablan de ofertas por 120 millones de euros para ver al Special One en el mundo de las selecciones. El luso se lo piensa.

El nombre de José Mourinho vuelve a sonar con fuerza lejos de Italia, de la ciudad de Roma y no por los rumores que unen al entrenador con clubes como PSG, Real Madrid o Chelsea. Por la prensa más cercana al Calcio hablan de una oferta de 120 millones de euros que puede darle al luso su primera experiencia en el mundo de la selecciones. ¿Veremos a The Special One en la Copa del Mundo del 2026?

Corriere Dello Sport, medio que confirmaba semanas atrás como Mou había comunicado a la directiva de Roma que cumpliría su contrato con el club hasta el 2024, es quien ahora afirma que las dudas se han instalado en la cabeza de un entrenador que ha renacido en la liga donde vivió los mejores momentos de su carrera. Los números de la oferta son despampanantes.

Oriente Medio es quien viene a por el portugués, quien le ofrece uan curiosa fórmula para alejarse de la élite de un deporte donde ha conquistado cada liga, copa o torneo de UEFA que conozcamos a día a de hoy. Corriere Dello Sport afirma que todos en Roma se encuentran al tanto de una oferta que Mourinho considera a solo tres meses de que termine la temporada en Italia.

120 millones por dos años

Arabia Saudita le ha ofrecido a José 24 meses de contrato que empezarían a cumplirse desde este verano, con la posibilidad de alargarse por otros doce meses pensando en el Mundial del 2026 y que convertiría a Mourinho en el entrenador mejor pagado del planeta. Incluso y si antes lo desea, el luso podría entrenar un club de la liga saudí y entre otras, reencontrarse con un tal Cristiano Ronaldo en el campeonato local.

La selección de Arabia Saudita se encuentra dispuesta a pagarle 120 millones de euros por dos años de contrato a un José Mourinho que se lo piensa, que Corriere Dello Sport no descarta que acepte el cargo y que con un poco de suerte, podríamos ver en la próxima Copa del Mundo. The Special One, ante la oportunidad más lucrativa de toda su carrera.