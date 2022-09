¿Juega Messi?: las alineaciones para PSG vs Niza por la fecha 9 de la Ligue 1 de Francia

Paris Saint-Germain vuelve al Parque de los Príncipes para la Fecha 9 de la Ligue 1 de Francia. Luego de la Fecha FIFA, este sábado, recibe a OGC Niza con la misión de ganar para seguir siendo líder en soledad en este torneo. Aquí te contamos las posibles alineaciones para este encuentro donde se espera la presencia de Lionel Messi y la ausencia de Kylian Mbappé.

PSG tiene un duro calendario de acá hasta el inicio del Mundial de Qatar 2022. Por lo pronto, su primera prueba será ante Niza, un equipo que siempre complica en el torneo local, y luego ya debe pensar en la Champions League. Hasta antes del arranque de la fecha, los parisinos llegan como líderes con 22 puntos, dos por encima de Olympique de Marsella.

Las 'Águilas' no han tenido el arranque de torneo que esperaban. Lleva un andar irregular con dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, que lo dejan con sólo ocho unidades en el decimotercer lugar de la tabla de posiciones de la Ligue 1. Por tal motivo, el entrenador Lucien Favre ha sido cuestionado y hasta han salido rumores de una posible destitución de su cargo.

ALINEACIONES PARA EL PARTIDO

EL POSIBLE 11 DE PSG

Christophe Galtier no puede contar con Presnel Kimpembe ni con Marco Verratti por ciertos problemas físicos. En tanto, Kylian Mbappé no jugará por una fatiga que lo aqueja y lo guardan para la Champions League. De esta manera, el once titular de PSG tendría a Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira; Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, Nuno Mendes; Lionel Messi, Neymar Júnior; y Hugo Ekitiké.

EL POSIBLE 11 DE NIZA

Favre sabe que se juega mucho en este duelo ante los parisinos. Para este encuentro, no puede contar con Jean-Clair Todibó por su expulsión en su último partido ante Angers. Por lo cual, la alineación titular de Niza iría con Marcin Bulka; Jordan Lotomba, Mattia Viti, Dante, Melvin Bard; Nicolas Pépé, Khéphren Thuram, Mario Lemina, Sofiane Diop; Andy Delort y Gaëtan Laborde.