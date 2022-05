Erling Haaland está a punto de convertirse en uno de los grandes bombazos del mercado de pases del fútbol europeo. El delantero está a solo un paso de llegar a Manchester City y su traspaso ya genera repercusiones. El DT de Liverpool, Jürgen Klopp ha dado su opinión al respecto.

A falta de confirmaciones, Erling Haaland será el gran refuerzo de Manchester City para la próxima temporada. La salida del noruego de Borussia Dortmund ha sido tema de discusión durante meses y ahora los ciudadanos tendrían atado su fichaje.

Según lo apunta el diario Marca, las cifras del traspaso son exorbitantes. Es de conocimeinto público que el jugador tiene una cláusula de rescisión con Borussia Dortmund en torno a los 75 millones de euros. A esto se le suman los 200 millones en salario (4 años de contrato), 30 millones de comisión para su padre y 50 millones para la agencia de Mino Raiola. Esto sin contar los premios y bonos por cumplimiento de objetivos.

Reacción de Jürgen Klopp

El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp habló ante los micrófonos de Sky Sports sobre la inminente llegada del nórdico al club rival. "Si Erling Haaland va al City, no los debilitará, definitivamente no. Creo que se ha hablado lo suficiente y en este momento se habla mucho de dinero, pero esta transferencia establecerá nuevos niveles, déjame decirlo así".

"Firmé un nuevo contrato sabiendo que el City no dejará de desarrollarse, por lo que no se trata de si el City sigue volando podemos ser felices o no. Se trata de nosotros y de lo que podemos hacer. Tenemos tantas oportunidades y tantas formas diferentes de ganar un partido de fútbol, y nosotros debemos encontrar solo una. Eso es posible, obviamente, y podemos hacerlo" añadió el DT de los Reds.