Luc Ferry, ex ministro de Educación de Francia, asegura que Karim Benzema es el principal responsable de los incidentes que se tomaron la final de la Liga de Campeones. Los compañeros del delantero en la selección alucinan.

No fue la reventa descontrolada, la poca seguridad, la elección de la sede o el simple abandono de los tornos alrededor de Saint Dennis. Desde Francia apuntan contra Karim Benzema por los incidentes de la final de la UEFA Champions League en un Stade de France que sigue siendo tema de conversación en el viejo continente.

Las declaraciones de la jornada son traídas por Luc Ferry, ex ministro de Educación de Francia que asegura que Benzema es el principal responsable de los incidentes que se tomaron la final de la Liga de Campeones. En una entrevista con LCI, el político buscó quitarle responsabilidad a las autoridades encargadas de garantizar la seguridad del evento.

Hubo 20.000 aficionados que se colaron en Saint Dennis, decenas de robos, 67 detenidos, ciudadanos reanimados en el suelo y cientos de hinchas que fueron víctimas de la reventa, pero la culpa la tiene Benzema. Así describen desde Francia lo que pudo ser tragedia más grande del fútbol europeo en el siglo XXI.

“Sino está en el campo, los vándalos no van”

"Cuando Karim Benzema es condenado a un año de cárcel con suspensión de pena por tentativa de chantaje (Valbuena) y que después le van a dar el Balón de Oro, qué mensaje mandamos a esos locos de aficionados, que la justicia no existe, que la policía no existe y que no hay reglas y que podemos ser una estrella", son las palabras de Ferry que indignan a la selección gala por estas horas.

El periodista Pascal Praud también pegó al delantero, quien ya ha recibido muestran de apoyo de sus compañeros en Le Bleus: "Nadie ha dicho en una reunión, ojo que está Karim Benzema en el campo. Ese es el problema. Nadie ha pensado en eso. Porque si no está Benzema, ellos no van al campo".

"¡Esperad! ¿Este vídeo es en serio"?", publicaba Aurélien Tchouaméni en su cuenta de Twitter tras ser testigo de los trinos del periodista y del ex Ministro en relación a los incidentes que han quebrado la relación entre la Federación Francesa de Fútbol y la UEFA. Karim Benzema, el chivo expiatorio de algunos para no asumir culpas de lo que pudo ser la tragedia del año Paris.