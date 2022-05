Karim Benzema se tomó unos minutos en Paris para hablar del "no" al Real Madrid de Kylian Mbappé

El delantero, capitán y figura de Real Madrid, Karim Benzema logró consagrarse campeón de la Champions League con el Real Madrid, en Francia y con todo lo que significó la novela de Kylian Mbappé días previos a la final en Paris, era inevitable hablar del tema.

El futbolista lo hizo con la televisión de Francia, tras los festejos en cancha, en la zona mixta, Telefoot le consultó sobre su compañero de selección y su decisión de no haber ido al Madrid: "¿Mbappé? Me habría gustado que hubiese podido cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid". fue la respuesa de Benzema.

Sin embargo siguió profundizando: "Es joven, es su elección, tiene muchas responsabilidades, él eligió el PSG y lo debemos respetar", fueron las respestuosas palabras que le dedicó Karim a su compañero de selección.

Otro tema que se tocó en la nota post partido ¿cómo será su relación ahora?, recordemos que Benzema fue el primero en realizar un sugerente post tras conocerse la decisión de Mbappé, en el que mostraba su mano señalando al escudo del Real Madrid.

"Cada uno toma sus propias decisiones. El Real Madrid es el Real Madrid. No estoy decepcionado, estoy contento por él y espero que haga cosas buenas", su relación en la selección no cambiará: "disfrutaremos jugando juntos en la selección. Somos buenos amigos, y esto no afectará nuestra relación", sentenció para cerrar el tema el goleador del campeón europeo.