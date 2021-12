Faltan pocos días para que Kylian Mbappé tenga libertad absoluta para negociar con cualquier equipo que lo quiera. Su contrato con Paris Saint-Germain entrará en la recta final y las negociaciones por su renovación están totalmente detenidas, lo que da por cierto su inminente salida.

Y el club que más se frota las manos respecto a la salida de Mbappé de PSG es Real Madrid. El conjunto 'merengue' está decidido a contratar al joven extremo francés para que se transforme en su figura. Sin embargo, apenas un día después de haber sido elegido el mejor jugador del año para los Globe Soccer Awards, aclaró su futuro en una entrevista con CNN.

Kylian Mbappé no irá al Real Madrid. Al menos, en enero. El joven aclaró que terminará la temporada en PSG. "No es el momento de hablar sobre mi futuro. Solo tengo en mente ganar al Real Madrid en febrero y marzo. No, en enero no iré al Real Madrid. Voy a terminar la temporada con el PSG, con total seguridad. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco", afirmó, entre risas, ante la periodista de la CNN, Becky Anderson.

Más allá de los rumores que lo ponen cerca de Real Madrid, el delantero piensa en lo que será ese duelo que tendrá con PSG ante los 'merengues' por los octavos de final de la Champions League. "Tenemos que estar preparados. Es el momento. Es el momento más importante de la temporada. Por supuesto, queremos dar un paso adelante ahora. Hace dos años hicimos final, semifinal después, pero ahora queremos ganar la Champions", dijo.

¿Cómo es jugar con Messi?

En otra parte de la entrevista, Mbappé habló sobre lo que es jugar con Messi. "Es un gran placer para mí poder decir a mis hijos, a mis amigos que juego con Messi. Tenemos que disfrutar viéndolo en París… Es un momento increíble en la historia del fútbol", se sinceró.