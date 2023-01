The Athletic prende el ventilador, desvela el enojo de Mbappé con PSG gracias al trato con Messi y Neymar, los nuevos contactos con Real Madrid y el nuevo escenario de una operación llamada a ser nuevamente noticia.

“Kylian Mbappé no se ha olvidado del Real Madrid y Real Madrid no se ha olvidado de Mbappé”, así empieza Mario Cortegana desde The Athletic su información sobre el futbolista del PSG y los nuevos capítulos que vienen en la novela más grande que haya vivido el mercado de fichajes en la última década. El crack de Francia, enojado con Doha por Lionel Messi, Neymar y en contacto con el conjunto Merengue tras el Mundial de Qatar 2022.

Todo parecía terminado a corto plazo tras esa renovación del pasado mes de mayo donde la camiseta de ‘Mbappé 2025’ cerraba el sueño de Real Madrid por quedarse con la gran estrella que tendrá este juego en los próximos años. The Athletic confirma que Kylian solo tiene contrato hasta el 2024, que hizo un favor al PSG utilizando esa indumentaria gracias a las llamadas de Emmanuel Macron y que en solo 11 meses, volverá a ser agente libre.

Los enojos del delantero de 24 años empiezan el pasado verano, donde solicitó por todos los medios los fichajes de Robert Lewandowski (no quiere jugar de 9), de Aurélien Tchouaméni y el de Milan Skriniar desde Inter de Milan. Ninguno llegó, PSG se encomendó en los Messi, Neymar y Mbappé explotó ante un club donde solo semanas después de firmar su renovación, solicitó su marcha del Parque de Los Príncipes.

El galo siente, tal y como apuntan desde The Athletic, que PSG no cumplió sus promesas, que los tratos a Lionel y el crack de Brasil eran desmesurados y que el proyecto por la capital francesa estaría mejor sin dichos nombres. En Inglaterra no dudan: Mbappé pidió la salida de Neymar y los choques de estos meses entre ambos solo confirman dicha información. Hasta Qatar 2022 la relación fue como mínimo, tensa.

Nuevos contactos con Real Madrid

The Athletic asegura que por el conjunto Merengue existen dos vertientes en cuanto al tema, que hay tanto enojo como ‘amor’ por Mbappé y que por encima de todo, que nadie haya cerrado la puerta a su arribo tras haberles rechazado en mayo no es ni mucho menos gratuito. De manera directa o indirecta, por Inglaterra desvelan que ya hubo nuevos intercambios entre ambas partes.

“El único club que puede sacarlo de aquí es el Real Madrid…Nada es imposible en el fútbol, pero podríamos pedir 400 millones de euros (431 millones de dólares; 352 millones de libras), o ni siquiera ponerle precio”, dicen fuentes anónimas desde el Parque de Los Príncipes a un The Athletic donde afirman que solo podrá darse un nuevo intento por fichar al galo desde el Bernabéu siempre y cuando haya disposición, claridad y hechos favorables a Florentino Pérez.

Los contactos entre Kylian y el club de LaLiga siguen dándose desde que el Mundial finalizase y si bien habrá que esperar a nuevos hechos para empezar a soñar con ver a Kylian Lotin por el Santiago Bernabéu, desde The Athletic Mario Cortegana estampa las sensaciones del entorno del galo: “Gente que conoce muy bien la situación me ha dicho que en 2024 Mbappé va a jugar en Real Madrid”.