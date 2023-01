Las 4 derrotas en los últimos 10 encuentros generan señalamientos, dudas de cara al futuro y muestran mejor que nadie la descompensación de una plantilla donde si bien Florentino Pérez tiene plena confianza, va a sufrir cambios a corto plazo. Real Madrid empieza a mirar al mercado de fichajes, donde se manejan cientos de millones de euros para diversas operaciones que cambiarán el equipo de Carlo Ancelotti.

Hay lesiones, bajones de rendimiento que alarman a todos y mucho dinero en el banco. Un cóctel peligrosos para muchos, un alivio para otros y el mejor ejemplo para entender como en caso de debacle, Real Madrid va a reforzarse. COPE desvela el dinero que ostenta Florentino Pérez para remodelar una plantilla donde tal y como apuntan desde MARCA, hasta 13 nombres se encuentran ahora mismo en ‘problemas’.

Toni Kroos, Marco Asensio, Dani Ceballos, Luka Modric, Karim Benzema y Nacho finalizan contrato en seis meses. Si bien se tienen planes para renovar a como mínimo tres de estos nombres, más fichas como las de Eden Hazard, Álvaro Odriozola, Jesús Vallejo o Ferland Mendy no son descartes pensando en las salidas que puede haber en verano. COPE y MARCA no dudan.

300 millones en caja

Endrick se encuentra cerrado (hasta el 2024), Jude Bellingham es el máximo objetivo en una operación de más de 100 kilos y COPE apunta la necesidad de buscar un lateral como el mayor dolor de cabeza que maneja la entidad ahora mismo. Fran Garcia del Rayo Vallecano, el primero que apunta a volver salvo que haya movimientos en enero por el sur de la capital.

¿Dicha suma supone que habrá decenas de fichajes? La realidad es que no. Florentino Pérez no gastará dinero en fichas que no convenzan y pase lo que pase en las próximas horas, no habrá refuerzos invernales para un Real Madrid que en 40 días se juega la temporada en LaLiga, Copa del Rey, Mundial de Clubes y UEFA Champions League.

Entre 6 y 8 nombres apuntan a dejar el club en verano por cuestiones deportivas o contractuales, pero hasta aquí no se espera una revolución. COPE avisa que Florentino confía en Ancelotti, que las alarmas ante una crisis se encuentran prendidas y que Real Madrid tiene a la mano 300 millones de euros para un verano del 2023 donde se esperan por muchos adioses y pocos refuerzos…de momento.