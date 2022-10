Kylian Mbappé fue protagonista en la última semana de los rumores de mercado en Europa. Es que una de las figuras que tiene Paris Saint-Germain habría manifestado su intención de salir del club para enero de 2023. Un supuesto malestar del futbolista nacido en Bondy con los parisinos habría provocado esto.

El delantero de 23 años habló por primera vez sobre este tema luego del triunfo de PSG en el Clásico de Francia de este domingo ante Olympique de Marsella. Le dio la asistencia a Neymar Júnior para el 1-0 con el que el vigente campeón de la Ligue 1 se llevó el importante duelo en el Parque de los Príncipes.

Tras esto, Mbappé habló en zona mixta con el medio RMC Sport donde fue consultado sobre los rumores alrededor de su figura y su intención de salir de PSG registrados durante la última semana. "No he pedido salir del Paris Saint-Germain en enero. No estoy furioso con el club, no es verdad", sentenció.

Es la primera declaración pública que ha hecho Kylian tras los rumores que aparecieron, precisamente, en RMC Sport y en el diario Marca, y que se reprodujeron en otros medios de Francia, España y buena parte de Europa. El motivo por el que Mbappé habría pedido su salida de PSG en enero sería por el incumplimiento de las promesas que le hizo el club para renovar su contrato.

A su vez, en las últimas horas, trascendió que los parisinos habrían contratado a una agencia para que, a través de bots en redes sociales, difamen la imagen del futbolista, algo que, por supuesto, no habría gustado.

Por lo pronto, Mbappé sigue concentrado en la temporada con PSG, a la espera de que en un mes se una a la selección de Francia para el Mundial de Qatar 2022. Tras esto, vendrá el mercado de enero donde podría pedir salir del club parisino y allí es donde aparecen equipos como Real Madrid y Liverpool que buscarían su fichaje.