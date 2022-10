Días movidos alrededor de Paris Saint-Germain por el caso Kylian Mbappé. En Francia aseguran que la gran figura que quiere salir del conjunto parisino, ya que se siente "traicionado" al no cumplir con las promesas que le hicieron para renovar su contrato. A partir de estos, ya empiezan a surgir nombres para reemplazarlo.

Los rumores apuntan a una salida de Mbappé para enero o el próximo verano de 2023, al ver que PSG no le ha cumplido. Las portadas de los diarios deportivos europeos han mostrado el malestar de Kylian que apuntaría a cumplir su sueño de jugar en Real Madrid. PSG no tendría problemas en venderlo siempre y cuando haya un equipo que satisfaga sus pretensiones económicas y no sean los 'Merengues'.

Con este panorama, en PSG no se quedarían con los brazos cruzados y buscaría reemplazar a Mbappé. La presencia de un goleador o un delantero con mucho gol, pese a no ser centrodelantero será necesaria y los medios ya apuntan dos nombres que gustan a la directiva del equipo de la capital francesa.

Los dos candidatos a reemplazar a Mbappé en PSG

Lautaro Martínez es el primer nombre que ha aparecido como posibilidad para reemplazar a Kylian Mbappé. La Gazzetta dello Sport asegura que el 'Toro' está en el radar del conjunto parisino debido a sus grandes actuaciones mostradas en Inter y la Selección Argentina, sobre todo lo último visto en la Champions League.

Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 75 millones de euros. Sin embargo, Tottenham lo tentó por pedido de Antonio Conte y llegó a poner sobre la mesa 90 millones de euros, cifra que Inter rechazó. Así, PSG debería poner una buena cantidad de dinero para llevarse al ex Racing y pelear con otros equipos importantes como Manchester United, que también lo tendría entre sus objetivos.

Por otra parte, hay otro nombre que lleva tiempo vinculado a PSG como posible fichaje. Rafael Leao es uno de los objetivos que tendría Luis Campos y con la posible salida de Mbappé, los parisinos irían con todo por su llegada, según aportan Tuttosport y CalcioMercato. Sin embargo, deberían pagar la cifra 150 millones de euros a Milan por su cláusula de rescisión de contrato.

El gran momento de Leao hace que PSG lo busque desde hace un par de mercados. A sus 23 años, ha eclipsado el fútbol italiano desde que llegó a San Siro en 2018. En la temporada actual lleva cuatro goles y siete asistencias en 12 partidos, lo que lo ponen como uno de los delanteros a seguir en el próximo Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Portugal.