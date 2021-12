Cuando Cristiano Ronaldo sorprendió a todo un mundo con su salida del Real Madrid a mitades del año 2018, todas las dudas se hicieron presentes en cuanto al próximo destino del luso. Finalmente, Juventus fue el equipo que recibió a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, en un pasaje que tuvo títulos de por medio, aunque algunos traspiés a resaltar. ¿Quién habló de su etapa comprendida durante tres años? Gianluigi Buffon, uno de los ídolos más importantes de la "Vecchia Signora".

El actual arquero del Parma supo compartir dos de las tres campañas en los cuales el portugués estuvo presente en el equipo, donde disputó 29 partidos y recibió 21 goles. También hay que resaltar que el polaco Wojciech Szczęsny era, y actualmente lo sigue siendo, el titular en su ubicación. En tanto que Cristiano afrontó 134 encuentros y anotó un total de 101 tantos con 19 asistencias brindadas.

Pasando a la palabra del portero de 43 años, su diálogo con TUDN fue contundente a la hora de hablar del paso de CR7 por el vestuario "Bianconeri". "Llegamos a la final de la Champions en 2017 porque éramos un equipo lleno de experiencia, pero sobre todo éramos un todo. Perdimos eso con Cristiano Ronaldo. La Juventus tuvo la oportunidad de ganar la Liga de Campeones el primer año que llegó, que fue el que estuve en el PSG, y no pude entender qué sucedió. Cuando regresé, trabajé con Cristiano durante dos años y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo", lanzó.

Pero el hombre que tuvo paso por París Saint-Germain no se quedó solamente con ese punto de vista, por lo que redobló la apuesta en su análisis. "Cuando llegamos a la final de la Champions en 2017 fue porque éramos un equipo experimentado y funcionábamos como una unidad. Había esa competencia dentro del grupo por los puestos en el once. Eso lo perdimos con Ronaldo", disparó.

La conclusión del testimonio del italiano campeón del mundo en 2006 fue respecto a su todavía no obtención de la UEFA Champions League en sus 25 años de carrera profesional, único cetro que le queda en su amplio palmarés. “El hecho de no haber ganado la Champions League es lo que mantiene a mi espíritu competitivo vivo. Me mantengo en forma y respeto mi profesión por ello. Tal vez si hubiese ganado la Champions League ya estaría retirado porque no tendría algún objetivo importante en conseguir”, sentenció Buffon.